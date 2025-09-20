Țara UE și NATO care se pregătește de un atac al Rusiei: Șapte scenarii luate în calcul. Statul pune la cale o apărare pentru trei luni

Șapte potențiale scenarii de atac asupra Suediei au fost descrise într-un raport pregătit de Forțele Armate Suedeze și de Agenția pentru Pregătire și Protecția Civilă.

Printre acestea se numără: războiul hibrid, ocuparea insulei strategice Gotland și atacuri asupra trupelor NATO staționate în țară. Din document reiese că statul trebuie să fie pregătit pentru o apărare de trei luni, potrivit polsatnews.pl.

Forțele Armate Suedeze și Agenția pentru Pregătire și Protecția Civilă au prezentat raportul, în care sunt descrise șapte posibile scenarii de atac asupra Suediei.

Una dintre perspectivele analizate este ocuparea insulei Gotland, ce are o importanță strategică în bazinul Mării Baltice.

Anterior, analiștii suedezi au indicat două scenarii care ar putea conduce la ocuparea Gotlandului de către Rusia. Primul prevede că Moscova ar desfășura acolo sisteme de apărare aeriană cu rază lungă și de apărare a litoralului, obținând astfel o superioritate regională asupra forțelor NATO în aer și pe mare. Scopul unei astfel de mișcări ar fi demonstrarea de forță.

Al doilea scenariu de ocupare a Gotlandului se referă la o situație în care Rusia ar decide să declanșeze un conflict regional cu NATO. În această viziune, preluarea controlului asupra insulei suedeze ar preceda un atac armat direct asupra statelor baltice sau asupra întregii infrastructuri militare a Suediei.

În cel mai recent raport „Puncte de plecare pentru apărarea totală pentru anii 2025–2030” au fost menționate și alte posibile scenarii:

război hibrid,

atac asupra trupelor NATO desfășurate pe teritoriul Suediei,

atac în nordul țării,

bombardamente masive asupra orașelor suedeze.

Experții au presupus, de asemenea, că Suedia ar putea fi atrasă într-un conflict ca urmare a staționării militarilor săi în țările baltice, întrucât armata suedeză este deja prezentă în Letonia. O altă perspectivă are legătură cu posibile atacuri asupra soldaților suedezi dislocați în Finlanda – plan care se află încă în fază de pregătire.

Raportul este inspirat de concluziile războiului din Ucraina, declanșat de Rusia. Autorii au subliniat că unele amenințări hibride există deja și că mai multe tipuri de atacuri ar putea avea loc simultan. Ei iau în calcul și sprijinul NATO, care, în cazul izbucnirii unui război, ar oferi ajutor țării.

După analizarea perspectivelor menționate, experții din cadrul Forțelor Armate și Agenției pentru Pregătire și Protecția Civilă au concluzionat că Suedia trebuie să fie pregătită pentru cel puțin trei luni de luptă. Populația civilă ar trebui să poată supraviețui fără ajutor extern timp de două săptămâni, bazându-se doar pe propriile rezerve.

Documentul are rolul de a sprijini planificarea apărării la nivel local și național, incluzând atât armata, cât și populația civilă. Pe baza experiențelor anterioare, autoritățile au majorat cheltuielile pentru apărare, au reintrodus serviciul militar obligatoriu și au decis reîntoarcerea trupelor pe insula Gotland. În paralel, se modernizează buncărele și se inventariază resursele.

