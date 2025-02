Felii de bacon au fost puse între paginile Coranurilor de la o universitate din Suedia. Cărțile sfinte ale musulmanilor au fost compromise VIDEO

Camera folosită de studenții musulmani de la Universitatea Linnaeus din Suedia a fost „pângărită” cu carne de porc. Felii de bacon au fost găsite între paginile Coranurilor și pe covorașele pentru rugăciuni. Conducerea universității a transmis că are toleranță zero față de asemenea fapte, dar că autorul sau autorii nu au fost identificați.

Pe social media circulă videoclipuri cu feliile de bacon băgate printre paginile cărților sfinte ale musulmanilor. Se vede cum grăsimea de porc a intrat în hârtia subțire a Coranurilor. Descoperirea pare să fi fost făcută de unul dintre studenții musulmani de la Universitatea Linnaeus, care folosea acele cărți pentru rugăciunile zilnice.

In Sweden, a sudden increase of “bacon” is being found across universities stuffed between pages of the Quran’s, on and in prayer mats.

