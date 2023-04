Cel mai amplu exercițiu militar lansat de Suedia în ultimii 25 de ani. Iau parte 26.000 de soldați din 14 țări

În Suedia, statul baltic care nu e încă membru NATO, a început luni, 17 aprilie, cel mai mare exerciţiu militar din ultimii 25 de ani.

La eveniment iau parte 26.000 de soldaţi din 14 ţări. „Exerciţiile au loc în aer, pe uscat şi pe apă într-o mare parte a ţării”, au anunţat forţele armate suedeze într-un comunicat, arată digi24.

Manevrele, denumite Aurora 23, se vor desfășura până la 11 mai în nordul şi sudul ţării, dar şi pe insula strategică Gotland, scopul fiind exersarea respingerii unui atac armat major asupra Suediei.

La exercițiu participă militari din SUA, Marea Britanie, Finlanda, Polonia, Norvegia, Letonia, Lituania, Ucraina, Danemarca, Austria, Germania şi Franţa, majoritatea membre ale NATO.

