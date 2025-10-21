Imposibilul a devenit posibil! Echipa unui cătun cu 1.000 de locuitori, campioană într-o țară cu un fotbal dezvoltat din Europa

Autor: Teodor Serban
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 12:43
211 citiri
Mjaellby e campioana Suediei FOTO Mjaellby

Micul club din Mjaellby, un cătun din sudul Suediei cu puțin mai mult de o mie de locuitori, a câștigat luni campionatul național de fotbal (Allsvenskan), pentru prima oară în istoria sa, cu trei etape înainte de finalul sezonului, informează AFP.

Fondat în 1939, Mjaellby AIF, al cărui motto este ''Să faci imposibilul posibil'', s-a impus luni în deplasare, cu scorul de 2-0, în fața formației IFK Goeteborg, prin golurile marcate în prima repriză de Jacob Bergstroem (21) și Tom Pettersson (28).

''Este cu adevărat eliberator să poți experimenta asta (chiar înainte de sfârșitul campionatului), este ceva'', a exclamat antrenorul proaspetei campioanei, Anders Torstensson, pentru postul de radio suedez SR.

Fost ofițer și apoi director de liceu, Torstensson, în vârstă de 59 de ani, a jucat în copilărie sub culorile lui Mjaellby și apoi pe stadionul Strandvallen din cătunul Hoellevik, cu 800 de locuitori, vizavi de un camping, unde echipa își are sediul din 1953.

Chiar înainte de sfârșitul meciului de la Goeteborg, împotriva dublei câștigătoare a Cupa UEFA (în 1982 și 1987), fanii lui Mjaellby - cel puțin o mie dintre ei și-au însoțit favoriții - au încercat să invadeze terenul, iar jocul a fost suspendat temporar.

''Niciodată nu am crezut că se va întâmpla așa ceva în viața mea. Sunt atât de fericit să fac parte din acest grup. Am arătat că un colectiv poate ajunge incredibil de departe'', a declarat unul dintre marcatori, Jacob Bergstroem.

Cu trei etape înainte de finalul sezonului, echipa cu buget modest are 66 de puncte și poate visa să atace recordul ligii suedeze, de 67 de puncte.

