Țara care nu a fost implicată în niciun conflict în ultimii 200 de ani a început să facă provizii de război

Autor: Daniel Groza
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 08:45
Suedia se pregătește pentru război FOTO Pixabay

În contextul tensiunilor tot mai mari din Europa, suedezii își fac provizii de alimente și se pregătesc pentru eventuale situații de criză, chiar dacă țara nu a mai participat la un război de peste 200 de ani, ultimul conflict militar la care a participat fiind cel cu Norvegia din 1814.

Autoritățile suedeze încurajează cetățenii să stocheze alimente pentru cel puțin șapte zile și să dezvolte capacitatea de a rezista independent, în cadrul strategiei de „apărare totală” care implică întreaga societate. Potrivit experților, pregătirea include nu doar provizii de hrană bogată în calorii, ci și planificarea logistică, iar pentru mulți suedezi aceste măsuri sunt la fel de importante moral precum sunt practice.

La un târg dedicat pregătirii civile din Stockholm, Sirkka Petrykowska, în vârstă de 71 de ani, a declarat pentru AFP că și-a intensificat eforturile de pregătire.

"Am cumpărat un aragaz de campanie. Am urmat un curs de pus conserve în mod tradițional, prin care poți conserva legume, carne și fructe care se păstrează 30 de ani fără frigider. Am pus deoparte pături pentru căldură, am cumpărat un încălzitor pe gaz. De asemenea, am făcut provizii și la casa mea de la țară", a spus Petrykowska, potrivit Adevărul.

Strategia de apărare

La sfârșitul lunii septembrie, Suedia a organizat săptămâna anuală a pregătirii, o parte a strategiei de "apărare totală" a țării. Această strategie a fost reactivată în 2015, după anexarea Crimeei de către Rusia, și a fost întărită în urma invaziei depline a Ucrainei din 2022, inclusiv prin numirea unui ministru pentru apărarea civilă.

Scopul este de a mobiliza întreaga societate – de la autorități la cetățeni și companii – pentru a rezista colectiv unei agresiuni armate și pentru a menține funcțiile esențiale. Accentul se pune pe responsabilitatea individuală. Fiecare cetățean este încurajat să stocheze suficiente provizii pentru a putea trăi în mod independent, fără ajutor extern, timp de cel puțin șapte zile.

Aceasta înseamnă că "resursele pot fi direcționate inițial, de exemplu, către bătrâni și bolnavi," scrie Autoritatea Suedeză pentru Alimente pe site-ul său: "Între timp, societatea are timp să se reajusteze astfel încât toată lumea să poată primi ajutor."

Autoritatea Suedeză pentru Situații de Urgență (MSB) a publicat o listă cu alimente recomandate, care sunt bogate în grăsimi și proteine și ușor de depozitat. Aceasta include pesto, carne sau pește uscat, dulceață, ciocolată, piure de cartofi praf, lapte praf și biscuiți.

Conform unui sondaj MSB efectuat pe 2.000 de persoane, 86% dintre suedezi cred că țara merită apărată în cazul unui atac militar, iar 76% ar fi dispuși să o apere ca parte a apărării civile suedeze. Agenția a trimis de două ori o broșură tuturor gospodăriilor din Suedia, informându-i cum să procedeze într-o criză: o dată în 2018 și apoi în 2024. Sondajul, publicat în martie, a arătat că 39% dintre oameni s-au simțit "îngrijorați" când au primit ediția din 2024, față de 24% în 2018.

