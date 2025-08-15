O persoană a murit în urma atacului armat din apropierea unei moschei din Suedia. Autorul atacului este liber în continuare VIDEO

O persoană a murit în urma atacului armat din apropierea unei moschei din Suedia FOTO X/@TRTWorldNow

O persoană a fost ucisă și o altă rănită în atacul armat comis vineri, 15 august, în apropierea unei moschei din orașul suedez Örebro, despre care se crede că are legătură cu rivalitățile dintre grupurile de crimă organizată, a anunțat poliția, relatează AFP și Reuters.

Conform relatărilor martorilor pentru publicația SVT Nyheter, cineva a tras cu arma în timpul rugăciunilor de vineri de la moscheea din Boglundsängen.

Un bărbat „în vârstă de aproximativ 25 de ani a decedat în urma rănilor suferite, iar un alt bărbat, rănit în atacul comis în apropierea moscheii din Örebro, a fost dus la spital”, a anunțat poliția într-un comunicat.

Oamenii legii suspectează că incidentul este legat de mediul bandelor.

„Vreau să subliniez că, în prezent, nu vedem nicio legătură între incident și moschee. Pe de altă parte, vedem o legătură cu grupările criminale”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției la o conferință de presă organizată special pe acest subiect.

A fost deschisă o anchetă preliminară pentru omor și tentativă de omor.

Din păcate, autorul este în libertate în Örebro. Nimeni nu a fost încă arestat.

