Premierul suedez indică Rusia ca sursa „probabilă” a incidentelor cu drone de la aeroporturile scandinave

Autor: Aniela Manolea
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 15:21
274 citiri
Premierul suedez indică Rusia ca sursa „probabilă” a incidentelor cu drone de la aeroporturile scandinave
Premierul suedez acuză Rusia de incidentele cu drone de la aeroporturile scandinave FOTO X /Ulf Kristersson

Rusia se află, ”probabil”, la originea unor survolări recente cu drone ale unor aeroporturi scandinave, cu câteva zile înaintea unui summit al Uniunii Europene (UE) la Copenhaga, acuză luni, 29 septembrie, premierul suedez Ulf Kristersson, relatează AFP.

„Totul indică Rusia”, declară luni Ulf Kristersson, după ce drone au fost văzute în mai multe rânduri în Danemarca și Norvegia începând de la 22 septembrie, care au condus la scurte închideri ale unor aeroporturi.

„Probabilitatea ca Rusia să vrea să le transmită un mesaj țărilor care susțin Ucraina este destul de mare”, însă „nimeni nu știe cu adevărat”, a declarat la postul TV4 premierul suedez.

„Avem confirmarea” faptului că dronele care au pătruns în spațiul aerian polonez, la începutul lui septembrie, erau rusești, a subliniat el.

În Danemarca și Norvegia „totul indică (Rusia), însă toate țările sunt prudente atunci când este vorba despre a arăta cu degetul o țară, dacă nu sunt sigure. În Polonia, știm că despre asta este vorba”, a declarat el.

Drone au fost văzute, de asemenea, deasupra unor instalații militare daneze sâmbătă seara, a doua zi consecutiv.

Copenhaga urmează să găzduiască un summit al Uniunii Europene (UE) miercuri și joi (1-2 octombrie).

Danemarca a închis spațiul aerian tuturor dronelor civile

În vederea asigurării securității summitului, Danemarca a anunțat duminică închiderea spațiului aerian tuturor dronelor civile - până vineri -, pentru ca drone inamice să nu fie confundate cu drone legale.

Orice încălcare poate fi pedepsită cu o amendă sau închisoarea până la doi ani.

„Există o țară care reprezintă o amenințare la adresa securității Europei și este Rusia”, acuza joi premierul danez Mette Frederiksen.

Moscova a respins „ferm” orice implicare.

NATO și-a consolidat „vigilența” și mijloacele în regiunea Mării Baltice.

Survolarea acestor drone, săptămâna trecută, intervine în urma unor incursiuni ale unor drone pe teritoriile Poloniei și României și încălcării spațiului aerian al Estoniei de către avioane ruse de vânătoare, care au exacerbat tensiunile în contextul Războiului din Ucraina, declanșat de o invazie rusă la scară mare în februarie 2022.

Țara europeană care interzice toate zborurile de drone civile pentru a asigura securitatea unui summit european. „Eliminăm riscul ca drone inamice să fie confundate”
Țara europeană care interzice toate zborurile de drone civile pentru a asigura securitatea unui summit european. „Eliminăm riscul ca drone inamice să fie confundate”
Danemarca urmează să interzică zborul tuturor dronelor civile săptămâna viitoare, pe teritoriul danez, pentru a asigura securitatea unui summit al Uniunii Europene care reuneşte şefi de...
Medvedev revine la amenințările cu războiul nuclear în Europa: ”Există întotdeauna șansele unui accident fatal”
Medvedev revine la amenințările cu războiul nuclear în Europa: ”Există întotdeauna șansele unui accident fatal”
Fostul președinte al Federației Ruse și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate de la Moscova, Dmitri Medvedev, a revenit la amenințările voalate cu un război nuclear în Europa....
#suedia, #drone rusesti, #Danemarca, #Norvegia, #summit UE, #Ulf Kristersson, #Rusia , #Suedia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Emma Raducanu a vorbit despre originile sale si publicul a ramas "socat". Ce scriu americanii
Digi24.ro
Kremlinul face acuzatii grave dupa ce partidul Maiei Sandu a castigat alegerile: "E ceva ce putem afirma cu certitudine"
Adevarul.ro
Cum vad italienii asemanarea cu romanii: "Stramosii lor erau, in esenta, dacii de la Marea Neagra, cuceriti de romani"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Premierul suedez indică Rusia ca sursa „probabilă” a incidentelor cu drone de la aeroporturile scandinave
  2. După valul de vreme rece, temperaturile vor crește cu 10 grade. Când și unde sunt anunțate maxime de 22 de grade
  3. Medvedev revine la amenințările cu războiul nuclear în Europa: ”Există întotdeauna șansele unui accident fatal”
  4. Pilotul rănit grav după ce s-a prăbușit cu avionul, la Iași, transferat în străinătate. Care este starea consilierului AUR
  5. „Putin nu se va opri”: avertisment dur privind provocările Moscovei pe ruta Kaliningradului
  6. Cauza producerii incendiului de la hotelul din Prahova, cu două victime. Explicația ISU
  7. UPDATE Un alt copil care a fost internat la Spitalul Sf. Maria din Iași a murit. Consiliul Județean discută demiterea managerului spitalului
  8. Managera Spitalului „Sf. Maria” Iași, demisă și numită manager medical după moartea copiilor de la ATI în urma unei infecții bacteriene
  9. Agenții lui Trump au fost umiliți de un curier pe bicicletă în Chicago. Imaginile devenite virale cu eșecul agenților americani de a-l prinde VIDEO
  10. Trump introduce pedeapsa cu moartea în capitala SUA. Procurorul General plusează: „Nu doar la Washington, ci în întreaga țară”