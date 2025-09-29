Premierul suedez indică Rusia ca sursa „probabilă” a incidentelor cu drone de la aeroporturile scandinave

Premierul suedez acuză Rusia de incidentele cu drone de la aeroporturile scandinave FOTO X /Ulf Kristersson

Rusia se află, ”probabil”, la originea unor survolări recente cu drone ale unor aeroporturi scandinave, cu câteva zile înaintea unui summit al Uniunii Europene (UE) la Copenhaga, acuză luni, 29 septembrie, premierul suedez Ulf Kristersson, relatează AFP.

„Totul indică Rusia”, declară luni Ulf Kristersson, după ce drone au fost văzute în mai multe rânduri în Danemarca și Norvegia începând de la 22 septembrie, care au condus la scurte închideri ale unor aeroporturi.

„Probabilitatea ca Rusia să vrea să le transmită un mesaj țărilor care susțin Ucraina este destul de mare”, însă „nimeni nu știe cu adevărat”, a declarat la postul TV4 premierul suedez.

„Avem confirmarea” faptului că dronele care au pătruns în spațiul aerian polonez, la începutul lui septembrie, erau rusești, a subliniat el.

În Danemarca și Norvegia „totul indică (Rusia), însă toate țările sunt prudente atunci când este vorba despre a arăta cu degetul o țară, dacă nu sunt sigure. În Polonia, știm că despre asta este vorba”, a declarat el.

Drone au fost văzute, de asemenea, deasupra unor instalații militare daneze sâmbătă seara, a doua zi consecutiv.

Copenhaga urmează să găzduiască un summit al Uniunii Europene (UE) miercuri și joi (1-2 octombrie).

Danemarca a închis spațiul aerian tuturor dronelor civile

În vederea asigurării securității summitului, Danemarca a anunțat duminică închiderea spațiului aerian tuturor dronelor civile - până vineri -, pentru ca drone inamice să nu fie confundate cu drone legale.

Orice încălcare poate fi pedepsită cu o amendă sau închisoarea până la doi ani.

„Există o țară care reprezintă o amenințare la adresa securității Europei și este Rusia”, acuza joi premierul danez Mette Frederiksen.

Moscova a respins „ferm” orice implicare.

NATO și-a consolidat „vigilența” și mijloacele în regiunea Mării Baltice.

Survolarea acestor drone, săptămâna trecută, intervine în urma unor incursiuni ale unor drone pe teritoriile Poloniei și României și încălcării spațiului aerian al Estoniei de către avioane ruse de vânătoare, care au exacerbat tensiunile în contextul Războiului din Ucraina, declanșat de o invazie rusă la scară mare în februarie 2022.

