Rușinea cu Kosovo i-a fost fatală! O națională puternică din Europa a rămas fără selecționer

Federaţia Suedeză de Fotbal a decis să se despartă de selecţionerul său, Jon Dahl Tomasson, după un început complet ratat al calificărilor pentru Cupa Mondială din 2026. Suedia a pierdut, luni, scor 0-1, cu Kosovo.

O decizie care se explică prin dificultăţile întâmpinate de echipă în această campanie de calificare la Cupa Mondială din 2026. Suedia se află pe ultimul loc în grupa B, cu un singur punct în patru meciuri şi trei înfrângeri consecutive.

„Decizia luată de comitetul director al federaţiei se bazează pe faptul că echipa naţională masculină nu a obţinut rezultatele scontate”, a declarat Simon Astrom, preşedintele Federaţiei Suedeze, într-un comunicat.

Deşi calificarea directă la Cupa Mondială pare compromisă pentru Suedia, Astrom încă mai crede într-o schimbare de dinamică care ar putea duce la baraj. „Mai există încă o şansă de a disputa barajele în martie şi responsabilitatea noastră este să ne asigurăm că avem cele mai bune condiţii posibile pentru a ajunge în barajele Cupei Mondiale. În acest sens, considerăm că este necesară o nouă conducere, sub forma unui nou antrenor.”

În vârstă de 49 de ani, Tomasson era la cârma echipei de un an şi jumătate.

Numele succesorului său nu a fost anunţat.

Ads