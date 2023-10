Naționala Suediei s-a grăbit să plece din Belgia după meciul întrerupt: "În ce fel de lume trăim astăzi?”

Echipa naţională de fotbal a Suediei a părăsit capitala Belgiei în noaptea de luni spre marţi, după atentatul produs luni la Bruxelles, informează agenţia DPA.

Meciul dintre Belgia şi Suedia, din preliminariile EURO 2024, a fost suspendat la pauză, când scorul era egal (1-1), după apariţia informaţiilor legate de atacul respectiv, un posibil atac terorist, în care au fost împuşcaţi mortal doi suporteri suedezi.

Postul de televiziune suedez SVT a relatat că echipa selecţionerului Janne Andersson a zburat spre Suedia la bordul unui avion charter, în cursul nopţii.

Între timp, fanii suedezi au fost escortaţi la hotelurile lor din Bruxelles, după ce au fost ţinuţi anterior pe stadion pentru propria lor siguranţă. Ei au fost sfătuiţi să nu afişeze culorile suedeze în public şi le-au fost puse la dispoziţie escorte către aeroport pentru călătoria lor spre casă.

"În cel fel de lume trăim astăzi? Trebuia să am o conversaţie bună cu jucătorii, dar am auzit (ştirea despre atentat) şi aproape am început să plâng", a spus Andersson în cursul unei conferinţe de presă despre momentul în care a aflat vestea.

Ministerul belgian de Interne a declarat marţi că poliţia l-a împuşcat pe bărbatul responsabil pentru uciderea celor doi suedezi, care se presupune că au venit la Bruxelles pentru meciul de fotbal.

Având în vedere că Belgia s-a calificat deja la EURO 2024, iar Suedia nu mai are nicio şansă de calificare la turneul final programat în vara viitoare în Germania, s-ar putea ca meciul de la Bruxelles să nu se mai rejoace, însă decizia finală aparţine UEFA.

Ads