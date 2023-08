O gloată uriașă a atacat mulțimea adunată la un festival din Suedia dedicat Africii. Peste 50 de oameni au fost răniți, dintre care 4 grav VIDEO

Peste 50 de persoane au fost rănite și zeci de persoane au fost reținute la Stockholm, în Suedia, după ce adversari ai guvernului eritreean au încercat să oprească un eveniment dedicat culturii din țara africană, scrie TheGuardian.

Ciocniri între susținători și opozanți ai guvernului din Eritrea au izbucnit joi, 3 august, în suburbiile orașului Stockholm, provocând rănirea a 52 de persoane, în timpul unui festival organizat de susținătorii guvernului eritreean, a anunțat poliția suedeză, potrivit AFP.

Aproximativ 100 de manifestanți antiguvernamentali, care au fost autorizați să organizeze un protest în apropiere, au trecut printr-o barieră a poliției, dărâmând corturile festivalului și dând foc cabinelor și vehiculelor. „O altă adunare publică a avut loc aproape de locul festivalului, în timpul căreia a izbucnit o revoltă violentă”, a spus poliția.

52 people were wounded today in Stockholm after a crowd of more than 1000 people stormed an Eritrean festival.

People attending the festival were beaten with bats and festival facilities were burned down.

4 policemen were wounded

🇪🇷🇸🇪 pic.twitter.com/azi95RZGXP