Războiul readuce Europa în logica Războiului Rece: Suedia își reface rezervele de alimente pentru prima dată după 1990

Suedia va relua, pentru prima dată după încheierea Războiului Rece, constituirea de rezerve strategice de alimente. Decizia survine în contextul tensiunilor în creștere din regiunea Mării Baltice și al unei reevaluări ample a politicilor de securitate națională, în urma aderării oficiale la NATO în 2024.

Guvernul suedez a anunțat alocarea a 575 de milioane de coroane (aproximativ 45 de milioane de lire sterline) în bugetul pentru 2026 pentru crearea unor depozite de cereale, parte a unei strategii mai ample de consolidare a „apărării totale” – concept reactivat după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014 și aprofundat în urma invaziei din Ucraina din 2022.

Stocuri de urgență în nordul Suediei

Conform ministrului suedez al apărării civile, Carl-Oskar Bohlin, primele stocuri vor fi constituite în nordul țării, în regiunile Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland și Jämtland. Aceste zone, cu o importanță strategică ridicată din punct de vedere militar, se confruntă cu un grad redus de autosuficiență alimentară și depind în prezent de livrările din sudul Suediei – o distanță de peste 1.600 km, scrie metro.co.uk.

„Știm că riscul ca Suedia să fie complet izolată este scăzut, dar probabilitatea ca lanțurile de aprovizionare complexe să fie întrerupte, cu efecte greu de anticipat, este reală în cazul unui conflict”, a explicat ministrul.

Bohlin a subliniat că alegerea regiunilor nordice nu este întâmplătoare și a anunțat că procedura de achiziții publice pentru proiect va fi lansată în perioada imediat următoare. „Guvernul a accelerat implementarea acestor măsuri, pentru că nu mai avem timp de pierdut”, a adăugat oficialul, precizând că este vorba despre „un pas concret în întărirea capacității de reziliență a societății suedeze”.

Strategia de „apărare totală” revine în prim-plan

Suedia a început revizuirea doctrinei sale de securitate încă din 2015, iar din 2022, măsurile de pregătire civilă și militară au fost intensificate. „Apărarea totală” presupune mobilizarea întregii societăți – de la instituții și companii, până la cetățeni – în sprijinul efortului de rezistență națională, în cazul unui conflict major.

În acest cadru, rezervele alimentare sunt considerate esențiale pentru menținerea funcționării structurilor de bază ale societății, inclusiv în condiții de agresiune militară sau blocaje logistice.

Inițiative similare la nivel european

Măsurile luate de Stockholm reflectă o preocupare mai largă la nivel european. La Bruxelles, miniștrii apărării din Uniunea Europeană s-au reunit pentru a discuta posibile răspunsuri la incursiunile tot mai frecvente ale Rusiei în spațiul aerian al țărilor membre.

Printre propunerile aflate în discuție se numără și ideea unei „bariere de drone” – un proiect care urmărește întărirea granițelor estice ale Uniunii printr-un sistem de detecție și apărare împotriva vehiculelor aeriene fără pilot. Inițiativa, susținută de mai multe state, este însă privită cu rezerve de Germania, care avertizează asupra riscului de suprapunere între atribuțiile UE și cele ale NATO.

UE urmează să prezinte o foaie de parcurs privind aceste planuri, în speranța că liderii celor 27 de state membre le vor aproba la summitul programat săptămâna viitoare.

Într-un climat geopolitic tensionat, caracterizat de incertitudine și schimbări rapide în arhitectura de securitate europeană, Suedia pare să transmită un mesaj clar: pregătirea pentru scenarii adverse nu mai este o opțiune teoretică, ci o politică publică activă, asumată și planificată pe termen lung.

