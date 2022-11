Sulfina Barbu: O alianta a PDL cu PNL este fireasca

Vicepresedintele PDL, Sulfina Barbu, isi doreste o alianta cu PNL dupa alegerile parlamentare. Insa, "principalul obstacol este Crin Antonescu", pe care nu l-ar interesa liberalismul.

"Eu cred ca o alianta cu PNL este fireasca si spun acest lucru pentru ca am fost un mare sustinator al aliantei DA si am facut parte din guvernul aliantei DA. S-a dovedit cel mai bun proiect politic din punctul meu de vedere pentru Romania, care din pacate tot datorita unor orgolii si interese politice subterane s-a destramat. Dar cea mai mare parte a PNL, si ma refer in primul rand la sustinatorii si la electoratul PNL, sunt nostalgici si isi doresc aceasta colaborare cu centru dreapta. Pentru ca actualii conducatori ai PNL au abandonat toate principiile liberalismului", a declarat Sulfina Barbu intr-un interviu acordat NewsIn.

Sulfina Barbu: USL nu va mai exista dupa 9 decembrie

Vicepresedintele PDL considera ca marele impediment pentru realizarea aliantei cu liberalii il reprezinta Crin Antonescu, pe care nu il intereseaza "liberalismul si masurile de dreapta".

"Uitati-va ca s-au contopit in USL, ca nu au nicio propunere de centru dreapta, iese premierul Ponta si spune ca vrea cota progresiva, PNL tace si nu spune nimic. Ori cota progresiva inseamna desfintarea cotei unice care a fost sustinuta de toti reprezentantii aliantei DA, impreuna am luat aceasta masura pe vremea respectiva si a fost un succes. Deci, eu cred ca cea mai mare parte a PNL isi doreste o colaborare cu noi, si spun lucrul acesta stiind si foarte multi oameni in PNL.

Din pacate, am spus-o si in urma cu cateva luni, si in urma cu un an de zile, principalul obstacol in fata acestei colaborari este Crin Antonescu. El a ales sa mearga in tandem cu Liviu Dragnea, merg umar la umar si brat la brat cu un important reprezentat al PSD-ului, dar care are si probleme cu justitia, neinteresandu-l liberalismul, masurile de dreapta si doctrina partidului pe care vremelnic il conduce", a acuzat Sulfina Barbu.

Vicepresedintele PDL a mai aratat ca ARD are sanse sa obtina 30% din voturi, deoarece "nu venim cu experimente, ci cu lucruri deja intamplate si cu lectii deja invatate".

O.A.

