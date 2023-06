Suma amețitoare plătită de un român pentru un prânz la mare: ”De banii ăștia luam trei porci pentru copilașii mei” VIDEO

Prețurile uriașe de pe litoralul românesc, în special la mâncare, l-au speriat pe un bârlădean care a ”îndrăznit” să ia prânzul într-un restaurant, împreună cu alte două familii.

Astfel, conform vremeanoua.ro, bărbatul respectiv a precizat că a plătit o notă de 4.000 de lei, pentru șase adulți și patru copii.

O porție de cartofi prăjiți, un șnițel de pui, un ciolan de porc confiat, crispy de pui, legume la tigaie, creveți, spaghete, sparanghel, două salate, două sticle de vin, două beri, apă, câteva sucuri, un fresh de portocale, dar și trei pești numiți “captura zilei” au fost ”delicatesele” pentru care bărlădeanul a plătit aproape 1.000 de euro.

“Am mâncat trei familii și am plătit suma de 4000 de lei. Am băut vin, am mâncat cel mai scump pește, captura zilei, 1.760 lei, care erau trei pești, un lup de mare și Dorada și niște salate. În total 4.000 de lei. Incredibil! Vorbim de o masă. De banii aceștia luam trei porci pentru copilașii mei. Nu mai vin aici, mai bine mă duceam în alte parte. Vă dați seama 4.000 mii de lei, un singur prânz”, a spus bărbatul respectiv.

«Ei au venit și ne-au oferit. “Vreți pește?” La final, cu tot ce am consumat noi, trei familii, 4.000 de lei și am plecat și nesătui. La cazare e ok, dar mâncare e super, super, scumpă. De asta și plecăm. Al doilea sejur nu mai viu aici, O să merg: Bulgaria, Grecia sau Turcia”, a mai spus ghinionistul turist.

Ads