Campioană mondială la 16 ani! Ea e noua senzație din lumea natației FOTO

Canadianca Summer McIntosh, în vârstă de 16 ani, a cucerit medalia de aur în proba de 200 m fluture, joi, la Campionatele Mondiale de nataţie de la Fukuoka, informează AFP.

McIntosh, care va împlini 17 ani în luna august, şi-a trecut în palmares a doua medalie la această ediţie a Mondialelor, după bronzul de la 200 m liber.

Cronometrată cu timpul de 2 min. 04 sec. 06/100, ea şi-a îmbunătăţit propriul record mondial de juniori.

Medalia de argint a revenit australiencei Elizabeth Dekkers 2 min. 05. sec 46/100, în timp ce bronzul a fost adjudecat de americanca Regan Smith - 2 min. 06 sec. 58/100.

16yr old Summer Mcintosh in the 200m FLY!

🥇Budapest 2022

🥇#AQUAFukuoka23 pic.twitter.com/PPghMuZLRl