Artistul palestinian Saint Levant, mesaj emoționant la Summer Well: „Mă simt foarte mândru și fericit să văd atâtea steaguri palestiniene printre voi” VIDEO

Artistul Saint Levant, prezent printre artiștii de anul acesta din cadrul festivalului Summer Well, din București, a oferit românilor un discurs emoționant sâmbătă seară, 9 august, într-una dintre pauzele din cadrul numărului său.

Acesta a vorbit despre genocidul din Fâșia Gaza, locul copilăriei sale, mulțumindu-le celor din public că au venit cu steaguri palestiniene la festival.

„Am mers prin turneu vara aceasta, prin mai multe țări vestice și vreau să spun că mă simt foarte mândru și fericit să văd atâtea steaguri palestiniene printre voi. Este extraordinar, pentru că tocmai ce vorbeam cu bunicul meu mai devreme, care a fost strămutat în 1948, în perioada epurării etnice din Palestina. Mi-a spus că generația mea este cea care va produce o schimbare, pentru că acum toată lumea e conștientă de genocidul din țara noastră. Nu vorbim despre un război sau un conflict, acesta este un genocid. Este foarte important să numim lucrurile așa cum sunt.

Pentru că știi, România, regimului sionist îi place să folosească termeni și să folosească media pentru a ne descrie pe noi, palestinienii, drept barbari, sălbatici, de parcă noi ne-am naște cu scopul de a ucide israelieni, de parcă nu am avea alte ocupații sau de parcă nu am avea propria noastră viață.

Sunt astăzi aici pentru a vă spune că palestinienii sunt oameni frumoși, onorabili, grijulii și darnici. Nu suntem precum ei ne portretizează la televizor. Au trecut o sută de ani, România, o sută de ani de la începutul acestui război psihologic împotriva palestinienilor. Dar uitați-vă la voi, uitați-vă cât de mulți oameni sunt astăzi aici. Este minunat, este incredibil! Vă mulțumesc foarte mult, vă iubesc!”, a declarat artistul pe scenă.

Acesta le-a făcut și o surpriză românilor, inserând în momentul artistic melodii cu influențe din țara noastră.

Cine este Saint Levant?

Saint Levant, pe numele său real Marwan Abdelhamid, este un muzician și cantautor palestinian născut pe 6 octombrie 2000 în Ierusalim. Are origini mixte, mama sa este francez-algeriană, iar tatăl palestinian-sârb. Acesta și-a petrecut primii ani din viață în Gaza. În 2007, familia sa a fost nevoită să se mute în Iordania, iar mai târziu el a plecat în Statele Unite, unde a urmat studii în California. Stabilit în prezent la Los Angeles, artistul a devenit cunoscut pe plan internațional datorită piesei „Very Few Friends”, lansată în noiembrie 2022, care îmbină versuri în engleză, arabă și franceză.

În 2023, a lansat EP-ul „From Gaza, With Love”, o lucrare emoționantă inspirată de copilăria sa și de legătura cu locurile natale. Anul următor a venit cu albumul de debut „Deira”, numit după hotelul construit de tatăl său în Gaza și distrus în timpul conflictelor. Materialul reunește influențe hip-hop, pop, chaabi și colaborări cu artiști precum Kehlani și Cheb Bilal. Tot în 2024, Saint Levant a urcat pe scena festivalului Coachella, unde a transmis un mesaj puternic despre situația din Gaza.

Stilul său muzical, pe care îl definește drept „New Wave Arab”, combină influențe din R&B, hip-hop, funk și muzica tradițională arabă, iar imaginea pe care o promovează sfidează stereotipurile legate de masculinitate. Numele de scenă este o aluzie atât la brandul Yves Saint Laurent, cât și la regiunea istorică a Levantului. În 2023 a fost desemnat „Bărbatul Anului” de GQ Middle East, iar în 2024 a semnat cu Universal Arabic Music și a lansat inițiative pentru sprijinirea artiștilor palestinieni, între care Fundația 2048.

Datorită mesajelor sale politice și culturale, a combinației de limbi și influențe muzicale, precum și a prezenței sale carismatice, Saint Levant este considerat una dintre cele mai importante voci ale noii generații de artiști din Orientul Mijlociu.

