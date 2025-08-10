Cine domină cursa pentru supremație globală? Trei superputeri își împart continentele, în timp ce Europa rămâne actor secundar

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 10 August 2025, ora 12:35
Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping încearcă o nouă împărțire a lumii FOTO / Hepta

Președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească, vineri, 15 iulie, față în față cu omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska – o întâlnire anticipată de luni întregi în cercurile diplomatice internaționale.

Evenimentul are loc într-un moment în care relațiile dintre cele trei mari centre de putere – Statele Unite, Rusia și China – par să contureze un nou echilibru geopolitic global.

Întâlnirea survine după ce Trump a lăsat deoparte un potențial obstacol diplomatic, afirmând că președintele rus nu trebuie să se întâlnească cu liderul ucrainean Volodîmîr Zelenski înainte de discuțiile directe cu Washingtonul.

„Nu, nu trebuie”, a declarat Trump, întrebat în legătură cu o eventuală condiționare.

Întâlnirea capătă astfel semnificația unui dialog exclusiv între superputeri, în timp ce președintele chinez Xi Jinping observă atent evoluțiile. Beijingul are, de altfel, o influență economică și strategică semnificativă asupra Moscovei, susțin în Daily Mail, Richard Shirreff, fost adjunct al comandantului suprem al Forțelor Aliate din Europa al NATO, și Mark Almond, directorul Institutului de Cercetare a Crizelor din Oxford.

Un nou triunghi global de putere

Statele Unite, China și Rusia se află într-o competiție continuă pentru influență globală, fiecare folosindu-se de pârghii diferite:

- SUA dispun de putere militară și economică, dar și de un arsenal de soft power global.

- China mizează pe investiții și comerț pentru a-și consolida poziția internațională.

- Rusia rămâne activă militar, în special în zone instabile din Europa de Est și Africa.

Pe un fundal marcat de conflicte regionale, instabilitate economică și schimbări tehnologice accelerate, harta influenței globale se reconfigurează.

Harta influenței:

- Statele Unite continuă să aibă aliați în Europa, Asia și Orientul Mijlociu, deși relațiile cu unele dintre aceste țări s-au tensionat în ultimii ani.

- China își extinde influența prin inițiativa „Belt and Road”, oferind împrumuturi și infrastructură în schimbul cooperării economice și politice.

- Rusia folosește mijloace convenționale și hibride – inclusiv războiul cibernetic și sprijinul pentru grupuri paramilitare – pentru a-și promova interesele.

Statele Unite: revenirea izolaționismului?

Noul mandat al președintelui Trump a adus un accent reînnoit pe politica externă orientată spre interior. Retorica „America First” s-a tradus printr-o implicare selectivă în afacerile globale, inclusiv în ceea ce privește NATO.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat recent că SUA nu vor mai garanta automat securitatea Europei, ceea ce a generat întrebări privind viitorul Alianței Nord-Atlantice.

În același timp, administrația Trump a menținut operațiuni militare în Orientul Mijlociu și a continuat livrările de arme către Ucraina, ceea ce sugerează o strategie externă fragmentară și adesea imprevizibilă.

China: extinderea prin economie

China continuă să-și extindă influența globală fără recurgerea la forță militară. Proiectul „Belt and Road” (Noul Drum al Mătăsii) a dus la o implicare semnificativă în infrastructura din Asia, Africa și America Latină. Totuși, condițiile financiare impuse de Beijing au generat îngrijorări legate de posibile pierderi de suveranitate pentru țările beneficiare.

Economia Chinei rămâne robustă, deși se confruntă cu provocări demografice pe termen lung – în special ca urmare a fostei politici a copilului unic.

În același timp, Beijingul a investit masiv în industriile emergente, inclusiv în mineritul de resurse strategice, esențiale pentru tranziția energetică globală.

Rusia: o politică externă bazată pe forță

Rusia își menține influența internațională prin mijloace militare, economice și diplomatice. Războiul din Ucraina rămâne cel mai vizibil exemplu, dar implicarea indirectă a Moscovei în conflicte din Africa și Orientul Mijlociu este, de asemenea, semnificativă.

Grupul de mercenari Wagner – redenumit recent „Afrika Korps” – a fost activ în mai multe regiuni instabile, inclusiv în Libia, Mali și Sudan. Aceste operațiuni consolidează influența rusă în zone în care guvernele sunt slabe sau lipsite de sprijin internațional.

Pe plan economic, Rusia continuă să exporte resurse energetice către țări din Asia și America Latină, în ciuda sancțiunilor occidentale. De asemenea, cooperarea militară și tehnologică cu China a devenit o prioritate, în special în contextul izolării crescânde față de Vest.

Europa și Regatul Unit: un rol în declin?

În acest nou context geopolitic, Uniunea Europeană și Marea Britanie se confruntă cu provocări în definirea unei poziții clare. Fragmentarea politică, lipsa unei strategii comune de apărare și dependențele externe limitează capacitatea Europei de a acționa ca un bloc unitar.

Deși rămâne un actor economic major, Europa este din ce în ce mai puțin percepută ca un pol de putere în sine.

Într-o lume marcată de o competiție tot mai clară între Statele Unite, China și Rusia, echilibrul global de putere se schimbă. Fiecare dintre aceste țări își urmează propriul model de extindere a influenței: economic, militar sau cultural.

În acest context, multe dintre țările mici și mijlocii se află în situația de a naviga cu atenție între cele trei mari puteri, încercând să-și păstreze suveranitatea și să-și asigure dezvoltarea.

