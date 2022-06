Preşedintele SUA, Joe Biden, le-a transmis un mesaj aliaților de pe flancul estic al NATO vineri, 10 iunie, în contextul summitului B9.

Într-o postare pe Twitter, liderul SUA a transmis că ”aşteaptă cu nerăbdare” să îi revadă pe aceştia la Summitul NATO de la Madrid.

De asemenea, preşedintele Biden a transmis că ”SUA se angajează să apere flancul estic al NATO, să consolideze securitatea energetică a regiunii şi să lucreze împreună pentru a sprijini Ucraina”.

President Biden wishes our Bucharest Nine (B9) Allies a successful summit today and looks forward to seeing them at the NATO Summit in Madrid. The US is committed to defending NATO’s eastern flank, bolstering the region’s energy security, and working together to support Ukraine.