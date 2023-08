Serghei Lavrov, întâmpinat cu dansuri și cântece în Africa de Sud. Cum a reacționat trimisul lui Putin VIDEO

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, participă la summitul BRICS, al economiilor emergente, care are loc la Johannesburg, în Africa de Sud, în perioada 22-24 august.

Președintele Vladimir Putin l-a trimis pe Lavrov la eveniment, întrucât el este vizat de mandatul internațional de arestare emis de Curtea Penală Internațională. Liderul de la Kremlin va avea însă o intervenție video.

Pe pista aeroportului, ministrul rus de Externe a fost întâmpinat cu un dans tradițional. El a părut încântat de această primire și a mers în mijlocul dansatorilor pentru a aplauda, zâmbind.

Instead of #Putin , Sergei #Lavrov arrived to the #BRICS summit. pic.twitter.com/K5YuEsxQZ1

Lavrov arrived in South Africa,where he will take part in the BRICS summit. pic.twitter.com/5HZzvVJyGg