Trump vrea liderii G20 la resortul său de golf din Miami. „Va fi magnific.” Pe cine vrea președintele SUA la summit

Autor: Maria Mora
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 07:23
129 citiri
Trump vrea liderii G20 la resortul său de golf din Miami. „Va fi magnific.” Pe cine vrea președintele SUA la summit
Președintele american, Donald Trump, vrea liderii G20 pe terenul său de golf FOTO: Hepta

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri 5 septembrie, că summitul G20 din 2026 va avea loc la una dintre proprietățile familiei sale din Florida: complexul de golf și hotelier Doral din Miami.

„Nu vom câștiga deloc bani din asta”, a dat asigurări liderul republican, susținând că locul ales pentru summitul de anul viitor, „Trump National Doral Miami”, este „cel mai bun loc”.

În timpul primului său mandat (2017-2021), Donald Trump a dorit să găzduiască un summit G7 în același loc, dar a renunțat în fața unui val de acuzații de corupție.

„Va fi cu adevărat magnific”, a asigurat miliardarul în vârstă de 79 de ani în timpul discuției cu presa din Biroul Oval, subliniind că proprietatea este aproape de aeroport și asigurând că „fiecare țară va avea propria clădire”.

„În timp ce vom sărbători anul viitor 250 de ani de la înființarea națiunii noastre, Statele Unite vor avea onoarea de a găzdui summitul G20 chiar aici, în America, pentru prima dată în aproape 20 de ani”, a mai declarat el.

Locatarul Casei Albe a profitat de această conferință de presă pentru a transmite că „i-ar plăcea foarte mult” ca liderii rus Vladimir Putin și chinez Xi Jinping să vină la summitul G20 de la Miami.

Donald Trump a confirmat, pe de altă parte, că el nu va participa la summitul G20 din Africa de Sud, țară pe care o acuză de persecutarea persoanelor de rasă albă. Vicepreședintele său, JD Vance, va reprezenta Statele Unite în locul său.

Reacția Beijingului la acuzațiile lui Donald Trump. „China îşi dezvoltă relaţiile diplomatice cu toate ţările” FOTO/VIDEO
Reacția Beijingului la acuzațiile lui Donald Trump. „China îşi dezvoltă relaţiile diplomatice cu toate ţările” FOTO/VIDEO
China respinge joi, 4 septembrie, acuzaţii ale preşedintelui american Donald Trump, potrivit cărora preşedintele chinez Xi Jinping „conspiră” împotriva Statelor Unite împreună cu...
Putin și Xi discută despre nemurire prin transplant de organe. SUA sunt oripilate: „Este un lucru care ar trebui să ne alarmeze” VIDEO
Putin și Xi discută despre nemurire prin transplant de organe. SUA sunt oripilate: „Este un lucru care ar trebui să ne alarmeze” VIDEO
Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, republican din Louisiana, a reacționat la informațiile legate de discuțiile dintre președintele chinez Xi și președintele rus Putin,...
#summit G20, #SUA, #miami, #Donald Trump, #golf, #Vladimir Putin, #Xi Jinping , #stiri internationale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe ganduri si a luat decizia. Casa Alba a confirmat oficial
Digi24.ro
Ce este sistemul "Nostradamus", readus la viata de Franta: poate vedea pana la Moscova
Adevarul.ro
Mogulul criptomonedelor rusesti a fost gasit mort intr-o inchisoare din India. Cunostea secretele Kremlinului si era urmaritdeOccident

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump vrea liderii G20 la resortul său de golf din Miami. „Va fi magnific.” Pe cine vrea președintele SUA la summit
  2. Cum s-a transformat Justiția din România din prioritatea nr. 1 a politicienilor în „copilul problemă” și plin de „privilegii nesimțite”
  3. Guvernul Rusiei restricționează Internetul în mai multe zone ale țării, pentru "asigurarea securității" împotriva atacurilor Ucrainei
  4. Trump amenință UE cu represalii după amenda dată Google. "Administrația mea nu va permite aceste acțiuni discriminatorii" VIDEO
  5. Estonia se pregătește pentru o posibilă reducere a trupelor SUA în Europa. Avertismentul lansat de oficialii de la Tallin
  6. Întregul cabinet britanic a fost remaniat, după ce vicepremierul a fost nevoit să demisioneze în urma unui scandal fiscal. Premierul Starmer și laburiștii sunt tot mai slabi în sondaje
  7. Moarte misterioasă pentru mogulul criptomonedelor rusești, într-o închisoare indiană. Știa prea multe secrete financiare ale Kremlinului FOTO
  8. Ucraina bagă statul petrolier al lui Putin în criză. Marii industriași cer sprijin de la Kremlin
  9. O fată de 14 ani din Brașov, dispărută de acasă, a fost găsită la Suceava, în locuința unui bărbat care avea emis un ordin de protecție. Poliția l-a arestat
  10. Accidentul feroviar din Lisabona. Comisia de anchetă a amânat publicarea primelor date. "Nu este încă posibil să publicăm raportul"