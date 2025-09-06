Trump vrea liderii G20 la resortul său de golf din Miami. „Va fi magnific.” Pe cine vrea președintele SUA la summit

Președintele american, Donald Trump, vrea liderii G20 pe terenul său de golf FOTO: Hepta

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri 5 septembrie, că summitul G20 din 2026 va avea loc la una dintre proprietățile familiei sale din Florida: complexul de golf și hotelier Doral din Miami.

„Nu vom câștiga deloc bani din asta”, a dat asigurări liderul republican, susținând că locul ales pentru summitul de anul viitor, „Trump National Doral Miami”, este „cel mai bun loc”.

În timpul primului său mandat (2017-2021), Donald Trump a dorit să găzduiască un summit G7 în același loc, dar a renunțat în fața unui val de acuzații de corupție.

„Va fi cu adevărat magnific”, a asigurat miliardarul în vârstă de 79 de ani în timpul discuției cu presa din Biroul Oval, subliniind că proprietatea este aproape de aeroport și asigurând că „fiecare țară va avea propria clădire”.

„În timp ce vom sărbători anul viitor 250 de ani de la înființarea națiunii noastre, Statele Unite vor avea onoarea de a găzdui summitul G20 chiar aici, în America, pentru prima dată în aproape 20 de ani”, a mai declarat el.

Locatarul Casei Albe a profitat de această conferință de presă pentru a transmite că „i-ar plăcea foarte mult” ca liderii rus Vladimir Putin și chinez Xi Jinping să vină la summitul G20 de la Miami.

Donald Trump a confirmat, pe de altă parte, că el nu va participa la summitul G20 din Africa de Sud, țară pe care o acuză de persecutarea persoanelor de rasă albă. Vicepreședintele său, JD Vance, va reprezenta Statele Unite în locul său.

