Trei summit-uri au loc joi, 24 martie, la Bruxelles. Liderii occidentali discută despre cum să oprească războiul din Ucraina. Joe Biden se alătură discuțiilor.

La ora 10.00, ora României este programat să înceapă Summitul extraordinar al NATO.

Cei 30 de președinți și prim-miniștri ai NATO vor conveni un sprijin mai mare pentru Ucraina și noi desfășurari de trupe pentru aliații estici. Scopul lor este să-și arate solidaritatea față de Kiev, însă doar până la un punct, scrie BBC.

NATO leaders meet in Brussels today at a pivotal moment for our security.

North America and Europe standing together, united in #NATO#NATOSummit pic.twitter.com/Rlu1VJWKF6