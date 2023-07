Deciziile importante luate de membrii NATO după prima zi a summitului de la Vilnius: ”Cele mai cuprinzătoare planuri de apărare de la sfârşitul Războiului Rece”

NATO a decis, în prima zi a summitului de la Vilnius, un „pachet puternic de măsuri pentru Ucraina”, care să o aducă mai aproape de alianță, precum şi consolidarea măsurilor de descurajarea şi apărare colectivă, se arată într-un comunicat al blocului militar.

Aliaţii au convenit asupra unui pachet de trei elemente care să aducă Ucraina mai aproape de NATO. Acesta include un nou program de asistenţă multianual pentru a facilita tranziţia forţelor armate ucrainene de la epoca sovietică la standardele NATO şi pentru a ajuta la reconstruirea sectorului de securitate şi apărare al Ucrainei, acoperind nevoi critice precum combustibil, echipamente de deminare şi echipamente medicale, arată comunicatul NATO.

Aliaţii au convenit, de asemenea, să înfiinţeze noul Consiliu NATO-Ucraina, care va avea miercuri reuniunea inaugurală la Vilnius, cu participarea preşedintelui Volodimir Zelenski.

Aliaţii au reafirmat, de asemenea, că Ucraina va deveni membră a NATO şi au convenit să elimine cerinţa unui Plan de acţiune pentru aderare. „Acesta este un pachet puternic pentru Ucraina şi o cale clară către aderarea sa la NATO”, a declarat secretarul general Jens Stoltenberg.

Aliaţii au adoptat „cele mai cuprinzătoare planuri de apărare de la sfârşitul Războiului Rece”, a mai spus Stoltenberg. Conceput pentru a contracara cele două ameninţări principale ale Alianţei – Rusia şi terorismul – noile planuri regionale prevăd ca 300.000 de soldaţi să fie oricând gata de acţiune, inclusiv printr-o putere substanţială de luptă aeriană şi navală.

Aliaţii au aprobat, de asemenea, un nou Plan de acţiune pentru producţia de apărare pentru a accelera achiziţiile comune, pentru a creşte capacitatea de producţie şi pentru a spori interoperabilitatea Aliaţilor.

Allies took key decisions at a critical moment for our security. We agreed a package to strengthen #Ukraine & provide a clear path towards #NATO. We also approved our most comprehensive defence plans since the Cold War, backed by an enduring commitment to invest more in defence. pic.twitter.com/WuqeN9by6I