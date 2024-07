Imaginile zilei la summitul NATO. Georgia Meloni, surprinsă când se strâmbă și își dă ochii peste cap VIDEO

Imagini hilare surprinse joi, 12 iulie, la summitul NATO de la Washington de camerele de filmare, cu premierul italian Giorgia Meloni. Aceasta se strâmbă și își dă ochii peste cap, deranjată de faptul că președintele american Joe Biden și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și-au întârziat prezența la o conferință de presă.

Pe imagini se vede că Meloni și președintele finlandez Alexander Stubb sunt vizibil frustrați de această întârziere, relatează antena3.ro.

Italy's diverse Prime Minister

Photos and video of Italian Prime Minister Giorgia Meloni from the NATO summit in Washington, D.C., have been circulating on social media.

The video showed the Italian prime minister rolling her eyes and checking an imaginary watch as the start of… pic.twitter.com/giTdHMpDpZ