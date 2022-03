La o lună de la invazia Rusiei, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a vorbit într-un mesaj adresat Alianței Nord Atlantice despre forța pe care a dovedit-o armata țării sale.

„Vă rog să nu ne mai spuneți niciodată că armata noastră nu respectă standardele NATO. Am arătat de ce sunt capabile standardele noastre. Și cât de mult putem oferi securității comune în Europa și în lume”, a spus Zelenski.

”Vă adresez acest mesaj de la Kiev, capitala noastră, care se luptă deja de o lună la fel ca întregul nostru stat. Da, este adevărat că nu suntem în Alianță. Nu suntem în cea mai puternică uniune de apărare din lume", a mai spus Zelenski.

Președintele Ucrainei spune că armata sa rezistă eroic de o lună de zile. "O lună de cea mai întunecată suferință. O lună de distrugere nepedepsită a statului și odată cu ea – întreaga arhitectură a securității globale.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Toate astea chiar sub ochii întregii lumi. De-a lungul deceniilor, Rusia a acumulat resurse considerabile, resurse militare, forță de muncă și echipamente, bombe, rachete. Au investit bani mulți în moarte, în timp ce lumea a investit în viață”, a transmis Volodimir Zelenski.

On the one month anniversary of Russia’s invasion, Zelensky addressed NATO: “Never, please, never tell us again that our army does not meet NATO standards. We have shown what our standards are capable of. And how much we can give to the common security in Europe and the world.” pic.twitter.com/hJ4FooIkVb