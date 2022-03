Preşedintele rus Vladimir Putin a comis o ”mare greşeală” invadând Ucraina, căreia i-a ”subestimat” rezistenţa, acuză joi, 24 martie, secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, înaintea începerii unui summit extraordinar al Alianţei Nord-Atlantice, la Bruxelles, relatează AFP.

”Preşedintele (ucrainean Volodimir) Zelenski se va adresa liderilor Alianţei, iar ei îşi vor analiza susţinerea în vederea ajutării Ucrainei să-şi exercite dreptul la autoapărare”, anunţă Stoltenberg.

