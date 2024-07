Reacția lui Zelenski după ce Biden l-a confundat cu Putin: "Cred că putem uita unele greşeli"

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că omologul său american Joe Biden l-a numit din greşeală "preşedintele Putin" l-a summitul NATO de la Washington, o greşeală care poate fi uitată având în vedere tot sprijinul pe care SUA l-a oferit Ucrainei, relatează Reuters.

Biden l-a prezentat, joi, la summitul NATO la Washington, pe Zelenski drept "preşedintele Putin" înainte de a se corecta două secunde mai târziu.

"A fost o greşeală. Cred că Statele Unite au oferit mult sprijin ucrainenilor. Cred că putem uita unele greşeli", a declarat Zelenski reporterilor, sâmbătă, pe aeroportul irlandez Shannon, unde s-a întâlnit cu premierul irlandez Simon Harris.

În întâlnirea sa cu liderii NATO de la Washington, Zelenski le-a cerut insistent să renunţe la condiţia pe care o pun ca armele pe care le furnizează Ucrainei să nu fie folosite în atacuri asupra teritoriului rus, preşedintele Joe Biden fiind unul dintre liderii care au spus în repetate rânduri că se împotriveşte să se renunţe la această limitare.

Volodimir Zelenski este pe drumul de întoarcere în Ucraina din călătoria sa transatlantică şi a făcut escală în Irlanda, ocazie cu care a discutat cu premierul ţării (Taoiseach).

Irlanda este unul dintre cei patru membri ai Uniunii Europene care nu sunt membri ai NATO (celelalte sunt Austria, Cipru şi Malta). Ţara are o politică îndelungată de neutralitate militară: nu aderă la alianţe militare sau pacte de apărare şi nu ia parte la conflicte internaţionale. Însă Dublinul a sprijinit cauza Ucrainei după invazia rusă, lucru subliniat de Zelenski într-o postare pe X: "Am discutat (cu premierul Simon Harris - n.r.) despre sprijinul pentru Ucraina şi despre continuarea cooperării în domeniul deminării şi al securităţii cibernetice. Am discutat, de asemenea, despre paşii următori pentru punerea în aplicare a deciziilor bazate pe rezultatele reuniunii la nivel înalt pentru pace şi am discutat despre eforturile necesare pentru a spori atenţia globală asupra problemei copiilor deportaţi ilegal de Rusia. Mulţumesc Irlandei pentru sprijinul acordat summitului pentru pace din Elveţia şi Taoiseach-ului pentru atenţia şi angajamentul său personal puternic faţă de eforturile de a aduce copiii (ucraineni) acasă", a scris Zelenski.

