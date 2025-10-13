Premierul Italiei, noua țintă a lui Erdogan în cruciada sa anti-fumat. Macron: "E o cauză pierdută". Meloni: "Nu vreau să ucid pe nimeni" VIDEO

Premierul Italiei, noua țintă a lui Erdogan în cruciada sa anti-fumat. Macron: "E o cauză pierdută". Meloni: "Nu vreau să ucid pe nimeni" VIDEO
Cruciada anti-fumat a președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan are o nouă țintă: prim-ministrul italian Giorgia Meloni.

În marja summit-ului de pace din Egipt, menit să pună capăt războiului din Gaza, Erdoğan i-a promis lui Meloni că va găsi o modalitate de a o convinge să se lase de fumat, scrie Politico.

„Arăți grozav. Dar trebuie să te fac să te lași de fumat”, i-a spus Erdoğan lui Meloni, conform unor imagini publicate de cotidianul italian Il Foglio și de alte publicații.

Însă președintele francez Emmanuel Macron, care se afla lângă ei, s-a grăbit să-i spulbere speranțele lui Erdoğan. „E imposibil! E o cauză pierdută”, a spus el râzând.

„Știu, știu”, a spus Meloni, adăugând un avertisment că renunțarea la fumat ar putea-o face mai puțin sociabilă. „Nu vreau să ucid pe nimeni.”

Într-o carte bazată pe o serie de interviuri, Meloni a mărturisit că a început să fumeze din nou după ce s-a lăsat de fumat timp de 13 ani. Dar a recunoscut și că fumatul a ajutat-o să se apropie de alți politicieni, inclusiv de președintele tunisian Kais Saied.

