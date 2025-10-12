Ce lideri mondiali vor participa la „summitul de pace” pentru Gaza, care are loc într-o stațiune din Egipt. Reuniunea va fi prezidată de Trump

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 18:54
640 citiri
Ce lideri mondiali vor participa la „summitul de pace” pentru Gaza, care are loc într-o stațiune din Egipt. Reuniunea va fi prezidată de Trump
Benjamin Netanyahu FOTO X/Prime Minister of Israel

Lideri din peste 20 de ţări vor participa luni la „summitul de pace” din Gaza, care va avea loc în staţiunea egipteană Sharm el-Sheikh, de la Marea Roşie.

Summitul va finaliza acordul care vizează încetarea războiului Israelului din Gaza.

Reuniunea va fi prezidată de preşedintele SUA, Donald Trump, şi de preşedintele egiptean, Abdel Fatah al-Sisi.

The Guardian enumeră câţiva dintre ceilalţi lideri care sunt aşteaptaţi să participe:

  • Preşedintele Franţei: Emmanuel Macron
  • Preşedintele Turciei: Recep Tayyip Erdoğan
  • Prim-ministrul Regatului Unit: Keir Starmer
  • Prim-ministrul Spaniei: Pedro Sánchez
  • Prim-ministrul italian: Giorgia Meloni
  • Preşedintele Consiliului European: Antonio Costa
  • Secretarul general al ONU: António Guterres
  • Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei

Conform Axios, este de aşteptat să participe şi lideri sau miniştri de externe din Germania, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Arabia Saudită, Pakistan şi Indonezia.

Nu este clar dacă prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu va participa la summit, în timp ce Hamas a confirmat că nu va lua parte.

Ministerul egiptean de Externe a afirmat duminică într-o nouă declaraţie că la summit se aşteaptă semnarea unui „document care să pună capăt războiului din Fâşia Gaza”, afirmând că reuniunea este „istorică”. Summitul are ca scop inaugurarea „unui nou capitol de pace şi securitate ... şi alinarea suferinţei poporului palestinian” din Gaza, a afirmat acesta.

Duminică, armistiţiul dintre Israel şi Hamas este respectat pentru a treia zi consecutiv în Gaza, înaintea eliberării preconizate a ostaticilor israelieni şi a deţinuţilor palestinieni şi a discursului preşedintelui american Donald Trump în faţa parlamentului israelian. Mii de palestinieni au continuat să se îndrepte spre nord, către oraşul Gaza, ţinta atacurilor israeliene din ultimele două luni, în speranţa că armistiţiul va pune capăt războiului.

