S-a încheiat summit-ul de urgență convocat de președintele francez Emmanuel Macron la Paris, întâlnire la care au luat parte liderii celor mai puternice țări din UE, precum și șeful NATO și președinții Consiliului European și Comisiei Europene, pentru a discuta despre Ucraina și relația cu SUA.

În declarațiile lor, toți cei prezenți și-au reiterat sprijinul pentru Ucraina și poporul său.

Keir Starmer, prim-ministrul britanic, a afirmat că orice înțelegere de armistițiu sau de pace în Ucraina trebuie să constituie un „acord durabil de pace, nu doar o pauză pentru ca Putin să invadeze din nou”.

„E vorba și de o pace mai largă aici – securitatea și apărarea colectivă a Europei. Și cred că vorbim de o provocare pe mai multe generații”, a mai spus Starmer.

„Astăzi, în Paris, am reafirmat că Ucraina merită pace prin forță. Pace care îi respectă independența, suveranitatea, integritatea teritorială și care vine cu garanții de securitate ferme. Europa își asumă propria contribuție la ajutorul militar oferit Ucrainei. În același timp, avem nevoie de o creștere rapidă a apărării în Europa”, a scris pe X președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, mesaj preluat și de Antonio Costa, președintele Consiliului European.

