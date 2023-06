Lista liderilor europeni care vin pe 1 iunie în Republica Moldova. Cel mai important eveniment politic din istoria țării vecine LIVE VIDEO

Republica Moldova găzduiește joi, 1 iunie, Summitul Comunității Politice Europene (EPS) 2023, unul dintre cele mai importante evenimente care se desfășoară în această perioadă în Europa, unde sunt prezenți zeci de lideri de calibru de pe continent.

50 de șefi de stat și miniștri din Europa și-au confirmat participarea și sosesc astăzi pe rând la evenimentul desfășurat în imediata apropiere a frontului din Ucraina.

„În ziua de 1 iunie, Chișinăul va fi centrul Europei”, a spus recent Emmanuel Macron, unul dintre șefii de stat care ajung astăzi la Castelul Mimi din Bulboaca, un sat situat la aproximativ 35 de kilometri distanţă de capitala Republicii Moldova.

La Summitul EPC 2023 au confirmat participarea:

# Președinta Comsiei Europene, Ursula von der Leyen;

# Președintele Franței, Emmanuel Macron;

# Prim-ministrul Marii Britanii, Rishi Sunak;

# Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski;

# Prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen;

# Prim-ministrul Țărilor de Jos, Mark Rutte;

# Președinta Greciei, Ekaterini Sakellaropoulou;

# Prim-ministra Estoniei, Kaja Kallas;

# Prim-ministrul Irlandei, Leo Varadkar;

# Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides;

# Prim-ministrul Republicii Cehe, Petr Fiala;

# Prim-ministrul Letoniei, Krišjānis Kariņš;

# Cancelarul federal al Germaniei, Olaf Scholz;

# Președintele României, Klaus Iohannis;

# Președintele Guvernului Spaniei, Pedro Sánchez;

# Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni;

# Cancelarul federal al Austriei, Karl Nehammer;

# Prim-ministrul Belgiei, Alexander De Croo;

# Prim-ministra Finlandei, Sanna Marin;

# Prim-ministrul Croației, Andrej Plenković;

# Prim-ministrul Slovaciei, Ľudovít Ódor;

# Prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki;

# Prim-ministrul Maltei, Robert Abela;

# Prim-ministrul Sloveniei, Robert Golob.

Unity and Strength.

This is what the European leaders gathering in Moldova today are demonstrating.

Together we stand up for our values.

And we stand up for Ukraine.

Today we will also discuss challenges at European scale: energy, security, connectivity. pic.twitter.com/zQ2AfbHfKw