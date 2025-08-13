Unde se vor întâlni Trump și Putin în Alaska. Președintele rus va fi primit într-o bază militară americană FOTO

Întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și omologul rus, Vladimir Putin, va avea loc chiar la o bază militară în Alaska, anunță CNN citând surse din Casa Albă miercuri, 13 august. A fost dezvăluită locația exactă, iar summitul dintre liderii superputerilor nucleare are loc în cel mai mare oraș din statul american, Anchorage.

După anunțul că Alaska va fi locul întâlnirii între Trump și Putin, organizatorii au înțeles că singura opțiune ar fi chiar reședința statului, Anchorage.

Sursele din Casa Albă indică faptul că doar baza militară Elmendorf-Richardson, situată în nordul orașului Anchorage, are cea mai mare populație din Alaska. Președintele american ar fi dorit să evite imaginile cu liderul Federației Ruse și anturajul lui primiți într-o bază militară, însă doar această locație poate oferi condițiile necesare pentru securitatea întâlnirii, potrivit surselor CNN.

Rusia a refuzat ca întâlnirea dintre cei doi președinți să aibă loc în Europa, locul tradițional pentru summituri americano-ruse. Motivul este mandatul de arestare pentru crime de război emis de Curtea Penală Internațională în 2023, astfel că și Geneva a fost una dintre destinațiile refuzate de Kremlin.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin are loc vineri, 15 august, la baza militară Elmendorf-Richardson, în Anchorage, Alaska.

Spre deosebire de alte summituri precedente SUA-Rusia, noua întâlnire nu a fost pregătită în detaliu cu luni în avans. Chiar și rezultatul este acceptat de obicei de ambele părți înainte ca întâlnirea să aibă loc.

Baza militară Elmendorf-Richardson FOTO /Hepta

