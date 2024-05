Dancila se plange ca Iohannis n-a invitat-o la summit-ul de la Sibiu. Daca voteaza la referendum se va decide in CEx

Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca pana in acest moment nu a primit o invitatie oficiala din partea presedintelui Klaus Iohannis la summit-ul UE organizat in data de 9 mai la Sibiu, dar a precizat ca, daca invitatia va exista, ii va da curs.

Declaratiile au fost facute in comuna Nucet (Dambovita), unde premierul s-a aflat vineri in vizita, impreuna cu mai multi ministri, printre care Sorina Pintea (Sanatate) si Eugen Teodorovici (Finante).

Intrebata de jurnalisti, Viorica Dancila a precizat ca nu poate spune in acest moment daca va merge sau nu la Sibiu pe 9 mai.

"Nu pot sa va spun daca merg, nu am fost invitata inca. Daca va exista o invitatie, voi merge", a punctat ea.

Viorica Dancila a tinut sa sublinieze ca e vorba despre "o contradictie", cata vreme Guvernul pe care il conduce "a organizat summit-ul, financiar" si asigura presedintia rotativa a UE. Mai mult, premierul a subliniat ca Executivul de la Bucuresti are rezultate foarte bune. "90 de dosare legislative puse pe masa si incheiate arata o munca titanica din partea Guvernului. Mi se pare nepotrivit ca tocmai cei care au muncit atata pentru Romania, care au atras atatea aprecieri (...), sa nu fie invitati la summit.

Ads

Cand am deschis Presedintia, la Ateneu, am spus ca e nevoie de unitate, sa dam un semnal de tara, l-am invitat pe dl presedinte, i-am dat posibilitatea sa vorbeasca primul", a reamintit ea, subliniind inca o data ca ea nu a fost invitata la Sibiu.

Viorica Dancila nu vede aceasta atitudine a presedintelui "doar ca un razboi intre partide", pentru ca "este un mesaj pe care il dam pentru intreaga Europa".

"Cum putem vorbi noi de unitate cand premierul Romaniei, care detine presedintia rotativa, nu este primit sa vorbeasca despre realizari si despre viitoarea agenda europeana?", a intrebat ea retoric, precizand ca isi doreste mai multa "credinta in suflet" si "mai mult consens".

Vezi aici mai multe informatii si detalii legate de programul Summit-ului de la Sibiu.

Ads

Viorica Dancila nu isi asuma nimic despre referendum, OUG, Toader

Premierul Viorica Dancila a dat mai multe raspunsuri evazive legate de alte subiecte de interes despre care a fost intrebata de jurnalisti.

In ceea ce priveste remanierea ministrilor si numirea lui Eugen Nicolicea la Ministerul Justitiei, premierul a spus ca asteapta mai intai sa primeasca motivarea respingerii de la presedintele Iohannis, dupa care subiectul "il vom discuta in CEx".

"Vreau sa vad ca sunt motive legate de legalitate, nu de oportunitate. Pana nu vad motivarea, nu am cum sa trimit propunerea", a spus ea referindu-se la numirile de noi ministri in locul demisionarilor de la Justitie, Fonduri Europene si Romanii de pretutindeni.

Citeste mai multe despre:

Ads

Intrebata, in context, daca va vota la referendumul pe Justitie convocat de presedinte, Viorica Dancila a spus ca asteapta sa vada ce se va decide "tot in CEx".

"Pentru mine important acum nu este referendumul, importante sunt alegerile europarlamentare, sa avem un scor cat mai bun, pentru a trimite cati (sic!) mai multi colegi in PE", a spus Viorica Dancila.

Premierul nu a dat un raspuns nici despre adoptarea OUG prin care se modifica legile electorale in plina campanie, scuzandu-se ca s-a intors abia aseara in tara. "Lasati-ma sa vad, nu vreau sa vin cu informatii care nu sunt pliate pe realitate. Luni voi fi la Guvern", a afirmat ea, referindu-se la toate informatiile care au aparut in presa cu privire la modificarile propuse de Autoritatea Electorala Permanenta.

De asemenea, Viorica Dancila nu a vrut sa vorbeasca nici despre dezvaluirea facuta de fostul ministru Tudorel Toader, potrivit caruia OUG pe Codurile Penale ar fi avut originea in alte "centre de reflectie", nu la Ministerul Justitiei.

"Nu pot sa va raspund la aceasta intrebare, trebuie sa il intrebati pe dl Tudorel Toader, nu am de unde sa stiu de ce dansul a spus acest lucru. Eu nu am avut un draft al acestei OUG", a spus premierul Viorica Dancila.

Vezi ce a spus Tudorel Toader despre acuzatiile privind neavizarea ordonantelor de modificare a Codurilor penale.

Ads