Summit Trump-Putin. Ce atitudine ar putea adopta liderul american la negocierile cu fostul agent KGB

Când președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin s-au întâlnit la Helsinki în 2018, cei doi au alarmat aliații SUA cu o întâlnire prietenoasă în care Trump i-a luat partea liderului rus în fața propriilor agenții de informații cu privire la interferența Moscovei în alegerile americane.

Timpul zboară și șeful Casei Albe se duce vineri, 15 august, în Alaska cu o stare de spirit diferită, cel puțin afișată la nivel public: a ajuns la capătul răbdării față de refuzul liderului de la Kremlin de a negocia sfârșitul războiului din Ucraina și este furios din cauza atacurilor cu rachete asupra orașelor ucrainene, comentează Reuters.

Lumea așteaptă să vadă dacă la Anchorage va apărea versiunea mai dură a lui Trump sau va fi fostul magnat imobiliar care a încercat în trecut să intre în grațiile fostului agent KGB.

Răspunsul ar putea avea implicații profunde pentru liderii europeni îngrijorați că Rusia, dacă i se va permite să acapareze părți din Ucraina, va fi mai agresivă față de aliații NATO din apropierea granițelor sale, precum Polonia, Estonia, Lituania și Letonia.

Este și mai important pentru Ucraina, care a pierdut teren în fața forțelor ruse după trei ani și jumătate de lupte grele.

În ciuda tonului său mai dur față de Putin în ultimele luni, Trump are o istorie mai lungă de încercări de a-l potoli pe liderul rus. Când Rusia a invadat Ucraina în 2022, Trump a refuzat să-l critice direct pe Putin. Președintele rus, la rândul său, respins de mai mulți omologi, l-a lăudat pe Trump pentru eforturile sale de îmbunătățire a relațiilor ruso-americane.

Observatorii Kremlinului așteaptă să vadă dacă Trump va fi din nou fermecat de Putin și influențat de argumentul acestuia că Rusia are dreptul să domine Ucraina. „Este rezonabil să ne temem că Trump va fi păcălit de Putin și va încheia un acord dezastruos în detrimentul Ucrainei”, a declarat Dan Fried, diplomat al mai multor președinți americani, care lucrează în prezent la Atlantic Council.

Dar este posibil și un alt scenariu, a adăugat Fried. „Există o posibilitate rezonabilă ca administrația să realizeze că Putin încă se joacă cu ei”, a spus Fried.

Gesturi prietenoase

Administrația Trump a încercat să mai tempereze așteptările, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, declarând marți reporterilor că întâlnirea va fi „un exercițiu de ascultare”.

Trump le-a spus miercuri jurnaliștilor că ar putea media o a doua întâlnire care să îl includă atât pe Putin, cât și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dacă întâlnirea din Alaska va decurge bine.

Rusia nu a dat niciun semn că ar fi dispusă să facă concesii, în contextul îngrijorărilor Ucrainei că Trump ar putea încheia un acord fără consultarea Kievului. Zelenski spune că ar dori să vadă mai întâi un armistițiu, urmat de garanții de securitate.

Când Trump a preluat din nou funcția de la Casa Albă, în ianuarie, președintele republican a încercat să reînvie cordialitatea cu liderul rus din primul său mandat, exprimându-și simpatia pentru poziția izolată a lui Putin în lume și promițând să pună capăt războiului din Ucraina în 24 de ore.

Pe măsură ce administrația a redus presiunea asupra Rusiei, unii consilieri ai lui Trump au repetat argumentele Rusiei, spre consternarea susținătorilor Ucrainei. În martie, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a sugerat într-un interviu podcast cu comentatorul conservator Tucker Carlson că Rusia are dreptul să captureze patru regiuni din Ucraina continentală – Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson, deoarece „vorbesc limba rusă”.

Iar într-o întâlnire dramatică la Casa Albă, în februarie, Trump și vicepreședintele JD Vance l-au certat pe Zelenski pentru modul în care a gestionat războiul, spre bucuria extremiștilor din Rusia.

Trump începe să-și piardă răbdarea

În ciuda tuturor măsurilor de conciliere, liderul rus a refuzat să se alăture eforturilor lui Trump de a conduce cele două părți către un acord de pace. Putin a discutat regulat cu Trump, dar a continuat raidurile aeriene mortale împotriva Ucrainei.

Vărsarea de sânge continuă l-a determinat pe Trump să adopte o poziție mai dură în iulie și să se plângă că Putin trage de timp. Trump a acceptat să trimită noi arme Ucrainei – care vor fi plătite de Europa – și a amenințat cu noi sancțiuni financiare împotriva Moscovei.

Săptămâna trecută, Trump a impus o taxă suplimentară de 25% asupra importurilor indiene de petrol din Rusia – o presiune indirectă asupra Moscovei – dar s-a abținut să-și pună în aplicare amenințările de a impune sancțiuni mai severe. Miercuri, el a amenințat cu „consecințe grave” dacă Rusia nu va încheia un acord.

„Deși tonul Casei Albe s-a schimbat, acesta nu a fost urmat de o extindere a sancțiunilor americane – termenele limită ale lui Trump pentru sancțiuni suplimentare sunt amânate pe rând – sau de noi angajamente financiare din partea Washingtonului pentru consolidarea securității Ucrainei”, a declarat Nicholas Fenton, din cadrul Programului Europa, Rusia și Eurasia al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale.

Luni, Trump a declarat că ar urma să știe în două minute dacă Putin este dispus să facă concesii. „S-ar putea să spun: mult noroc! Continuați să luptați. Sau s-ar putea să spun: putem ajunge la un acord”, a afirmat el.

Un showman care tânjește după aplauze

Pentru Trump, care este atras de spectacolul unui summit de mare anvergură, urmărit de întreaga lume, atracția încheierii unui acord este puternică.

El s-a angajat într-o campanie deschisă pentru obținerea Premiului Nobel pentru Pace în acest an, subliniind ceea ce el consideră a fi victoriile sale diplomatice, și a neliniștit aliații SUA cu dorința sa de a încheia un acord de pace în Ucraina, care, în opinia lor, l-ar putea încuraja pe Putin.

În ultimele zile, liderii ucraineni și europeni au protestat în legătură cu afirmația lui Trump că Rusia și Ucraina vor trebui să facă schimburi de teritorii pentru a ajunge la un acord de pace. În timp ce Rusia ocupă Crimea și vaste zone din estul Ucrainei, ucrainenii nu mai dețin niciun teritoriu rus, ceea ce ridică întrebarea: ce anume ar putea fi schimbat?

Trump insistă că, având în vedere relația sa personală cu Putin, el este singurul care poate pune capăt războiului.

John Bolton, care a fost unul dintre consilierii de securitate națională ai lui Trump în primul său mandat și este acum un critic acerb, a declarat că este îngrijorat de faptul că Putin „începe să-și exercite magia” asupra lui Trump. „Relațiile personale au evident un rol în afacerile externe, la fel ca în orice alt domeniu. Dar când ești unul dintre cei mai duri oameni din lume, precum Vladimir Putin, nu este vorba de emoții, ci de un calcul rece. Trump nu înțelege acest lucru”, a declarat Bolton.

Într-o postare pe rețelele sociale, miercuri, 13 august, Trump s-a plâns că „mass-media foarte nedreaptă lucrează la întâlnirea sa cu Putin”, citând declarații ale unor „ratați concediați” precum Bolton.

