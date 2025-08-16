Ce trebuiau să mănânce „POO-tihn” și Trump la prânzul de la summit. Meniul și alte documente sensibile, uitate în imprimanta unui hotel din Alaska FOTO

Autor: Constantin Dimitriu
Sambata, 16 August 2025, ora 20:53
Documente ale Departamentului de Stat al SUA au fost găsite vineri dimineață în centrul de afaceri al unui hotel din Alaska. Hârtiile au dezvăluit detalii nedivulgate anterior și potențial sensibile despre întâlnirile din 15 august dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin la Anchorage.

Opt pagini, care par să fi fost create de oficiali americani și lăsate în urmă accidental, au prezentat locații precise și orele de întâlnire ale summitului, precum și numere de telefon ale angajaților guvernului american.

Vineri, în jurul orei 9:00, trei oaspeți ai Hotelului Captain Cook, un hotel de patru stele situat la 20 de minute de Baza Elmendorf-Richardson din Anchorage, unde s-au întâlnit lideri din SUA și Rusia, au găsit documentele lăsate în urmă într-una dintre imprimantele publice ale hotelului. NPR (National Public Radio, postul public de radio din SUA) a analizat fotografiile documentelor făcute de unul dintre oaspeți, pe care NPR a fost de acord să nu-l identifice deoarece oaspetele a spus că se teme de represalii.

Lista cu nume și meniul prânzului anulat

Prima pagină din dosarul tipărit a dezvăluit succesiunea întâlnirilor pentru 15 august, inclusiv numele specifice ale camerelor din interiorul bazei din Anchorage unde acestea urmau să aibă loc. De asemenea, a dezvăluit că Trump intenționa să-i ofere lui Putin un cadou ceremonial.

„POTUS către președintele Putin”, se arată în document, „Statuie de birou, vultur pleșuv american”.

Paginile 2-5 enumerau numele și numerele de telefon ale trei membri ai personalului american, precum și numele a 13 lideri de stat americani și ruși. Lista oferea pronunția fonetică pentru toți oficialii ruși așteptați la summit, inclusiv „domnul președinte POO-tihn”.

Paginile 6 și 7 din dosar descriau cum urma să fie servit prânzul la summit. Un meniu inclus în documente indica faptul că prânzul urma să aibă loc „în onoarea excelenței sale Vladimir Putin”. În meniu, printre altele, erau salată verde cu vinagretă din șampanie, filet mignon cu sos de brandy și boabe de piper și creme brulee la desert.

Graficul de așezare la masă arăta că Putin și Trump trebuiau să stea unul față în față în timpul prânzului. Până la urmă, nu a mai fost nevoie, deoarece prânzul a fost anulat.

Gafele devin obișnuință

Hârtiile tipărite și uitate în imprimantă sunt cel mai recent exemplu al unei serii de breșe de securitate comise de oficiali ai administrației Trump. La începutul acestei săptămâni, membrii unui grup de discuții cu forțele de ordine, care includea membri ai Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE), au adăugat o persoană aleatorie la o conversație despre căutarea unui condamnat pentru tentativă de omor.

În martie, șefii securității naționale americane au inclus din greșeală un jurnalist într-un grup de discuții despre atacuri militare iminente în Yemen.

