Summiturile lui Trump despre războiul din Ucraina, calificate drept ”100% reality show, 0 substanță” ANALIZĂ Bloomberg

Summiturile organizate de Donald Trump, mai întâi în Alaska, unde a discutat cu Putin, apoi la Casa Albă, unde au fost invitați Zelenski și mai mulți lideri europeni, sunt „100% reality show, 0 substanță”, scrie publicația Bloomberg joi, 21 august. Analiza despre întâlnirile lui Trump din ultima săptămână arată că, în ciuda tuturor declarațiilor, nimic nu s-a schimbat de fapt pentru ucrainenii bombardați.

Pornind de la dictonul filosofului canadian Marshall McLuhan, care spunea că „mediul este mesajul”, Bloomberg notează cum nu a existat nicio schimbare reală în Ucraina, astfel că discuțiile dintre Trump și Putin, apoi Zelenski, au fost de fapt doar un spectacol lipsit de substanță.

Președintele Trump a obținut notorietatea care l-a catapultat de două ori la Casa Albă pe baza unui reality show, „The Apprentice”, care a fost difuzat de NBC începând din 2004, mai întâi cu „civili”, apoi cu vedete.

Pentru Donald Trump, chiar și vizita lui Zelenski din Biroul Oval în februarie 2025, unde președintele ucrainean a fost atacat și umilit de liderul SUA și vicepreședintele J.D. Vance, ar fi putut fi considerată un succes, deoarece a creat un moment TV viral.

Analiza Bloomberg notează și cum hainele joacă un rol din ce în ce mai important în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina.

Criticat pentru ținuta militară purtată la Casa Albă în februarie, președintele Zelenski a revenit într-un costum negru despre care Trump a spus că este fabulos.

La summitul din Alaska, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov a purtat un tricou cu „URSS”.

Chiar dacă încheierea conflictului din Ucraina devine un război de imagine și de comunicare mediatică, bombardamentele rusești continuă, iar civilii continuă să moară, fără vreun semn de încetare a focului, este concluzia autorului analizei Bloomberg.

