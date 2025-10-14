Planul este pe masă la Washington: Mutarea care l-ar îngenunchea pe Putin depinde de 2 țări aliate SUA

După ce Donald Trump și-a schimbat poziția față de Vladimir Putin, Rusia începe să dea semne de disperare, mai ales după ultimul anunț al unei posibile livrări de rachete Tomahawk spre Ucraina. Însă acum un nou plan este pe masă la Washington, pe agenda summitului G7, care vrea să crească ”presiunea asupra exporturilor de petrol ale Rusiei”. Mutarea care l-ar îngenunchea pe Putin depinde de 2 țări aliate SUA, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, care trebuie să-și mărească producția de țiței.

Planul G7 ar putea reduce veniturile Moscovei din vânzările de petrol cu până la 80 de miliarde de dolari pe an. Aceasta ar da o lovitură puternică economiei Kremlinului aflate în declin și ar putea chiar să-l determine pe președintele Vladimir Putin să oprească războiul său din Ucraina, potrivit Reuters.

Miniștrii de finanțe din G7, care se vor reuni miercuri la Washington la întâlnirile Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, au deja o listă de idei pentru a goli arsenalul lui Putin. Acestea includ impunerea de tarife suplimentare țărilor care cumpără petrol rusesc, așa cum au făcut Statele Unite pentru India.

Comprimarea exporturilor de petrol rusesc este contraproductivă, cu excepția cazului în care alți producători compensează deficitul. În caz contrar, restricțiile de aprovizionare vor crește prețul global al țițeiului, afectând economiile occidentale. Veniturile Moscovei s-ar putea să nici nu sufere, deoarece prețurile mai mari ar putea compensa pierderea de producție.

Prin urmare, un plan mai bun depinde de convingerea altor producători, în special din Golf, să pompeze mai mult petrol. În același timp, G7 va trebui să convingă unii dintre principalii clienți ai Moscovei, în special India, să cumpere mai puțin țiței rusesc și mai mult de la țări precum Arabia Saudită.

Pentru ca acest plan dublu să funcționeze, G7 trebuie să îl facă util pentru toți actorii. Pe lângă folosirea unor măsuri, ar trebui să ofere și morcovi. Una ar fi reducerea plafonului de preț impus de G7 exporturilor de petrol rusesc. Un acord bine elaborat în acest sens ar putea genera miliarde de dolari profituri suplimentare pentru Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite și economii mari pentru India. Iată cum ar putea funcționa.

Punctul de plecare este de a le arăta Riadului și Abu Dhabi că pot câștiga mai mulți bani prin pomparea de țiței suplimentar. Ambele au capacitate disponibilă: Arabia Saudită ar putea crește producția cu 2,43 milioane de barili pe zi (mbd), în timp ce Emiratele Arabe Unite au 0,85 mbd, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie.

Acordul care l-ar atrage pe Trump

Regatele din Golf vor să crească producția. Costurile lor sunt scăzute, iar rezervele lor ar putea dura zeci de ani - mult după ce lumea va trece la combustibili mai curați. Între timp, Riadul are proiecte costisitoare, non-petroliere, care i-au împins bugetul în deficit. Așadar, este logic să câștige cotă de piață acum, cât timp există cererea de petrol. Acesta este motivul pentru care Arabia Saudită a presat cartelul OPEC+ să crească cotele de producție.

Problema este că o creștere semnificativă a ofertei ar pune presiune pe prețul țițeiului. Regatele din Golf ar putea pierde atunci mai mult decât câștigă din volume mai mari. Prin urmare, G7 trebuie să le convingă că prețul petrolului nu va scădea brusc. Modul de a realiza acest lucru este de a elimina de pe piața mondială tot atâta petrol rusesc cât au introdus Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Să presupunem că Riadul și Abu Dhabi eliberează 70% din capacitatea lor neutilizată. Aceasta ar însemna 1,7 mb pe zi în plus pentru Arabia Saudită și 0,6 mb pe zi pentru Emiratele Arabe Unite - sau 2,3 mb pe zi în total. La prețul actual de 65 de dolari pentru un baril de țiței Brent, Riadul ar obține venituri suplimentare de 40 de miliarde de dolari pe an, în timp ce Abu Dhabi ar încasa încă 14 miliarde de dolari. Având în vedere costurile de producție scăzute, partea leului ar fi profitul.

Mult mai promițător este să se lucreze la New Delhi și Ankara. India a importat aproximativ 1,9 mbd de țiței și produse petroliere din Rusia în ultimele luni, în timp ce Turcia a importat 0,9 mbd, potrivit Institutului KSE din Ucraina, deschide o filă nouă. Din nou, G7 trebuie să arate acestor țări că pot câștiga bani cumpărând mai puțin de la Moscova și mai mult din Golf - iar modalitatea de a face acest lucru este să se asigure că primesc petrol rusesc la o reducere mai mare.

Plafonul de preț al G7 este în prezent de 60 de dolari pe baril. Deși Uniunea Europeană și Regatul Unit și-au redus propriile plafoane la 47,60 dolari, acestea au avut un impact redus deoarece Rusia folosește o flotă din umbră pentru a ocoli acest plafon. Însă Statele Unite au o capacitate mult mai mare de a sancționa aceste petroliere. Dacă ar decide să reducă plafonul, măsurile ar avea un impact negativ. G7 ar putea chiar să reducă prețul petrolului rusesc la 40 de dolari pe baril.

Realizarea unui acord atât de complex nu ar fi ușor. Regatele Golfului, India și Turcia, s-ar confrunta cu niște conversații dificile cu Rusia. Mai mult, New Delhi ar trebui să fie de acord să facă ceea ce dorește Washingtonul. Cel mai important, acordul ar fi teribil pentru Rusia. Rusia a exportat 7,3 mb pe zi la un preț de aproximativ 56 de dolari în august. Dacă ar putea vinde doar 5 mb pe zi la 40 de dolari, ar pierde jumătate din veniturile din export. Pe parcursul unui an, pierderea s-ar ridica la 76 de miliarde de dolari.

Acesta este, de asemenea, genul de pact care l-ar putea atrage pe Trump. Președintele SUA iubește acordurile de miliarde de dolari. Stoarcerea veniturilor din petrol ale Rusiei ar aduce acest lucru în mod semnificativ.

