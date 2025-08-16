Șansele ca summitul tripartit dintre Trump, Putin și Zelenski să se desfășoare în Europa. Invitația a fost deja lansată: „Rusia revendică teritorii pe care nu le-a ocupat încă”

Summitul tripartit pe care președintele american Donald Trump dorește să-l organizeze împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu cel rus Vladimir Putin s-ar putea desfășura în Europa, a sugerat sâmbătă, 16 august, cancelarul german Friedrich Merz, în pofida mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională împotriva președintelui rus.

După summitul avut vineri cu Putin în Alaska, președintele american a anunțat că, în urma progreselor obținute la această întâlnire, îl va primi luni pe Zelenski la Casa Albă, iar în funcție de cum va decurge discuția cu acesta despre o soluționare negociată a războiului din Ucraina va fi apoi organizat un summit tripartit Trump-Putin-Zelenski.

'Eu cred (...) că o astfel de întâlnire tripartită va avea loc', a declarat cancelarul Friedrich Merz într-un interviu acordat sâmbătă posturilor germane NTV și RTL. 'Data și locul de desfășurare urmează să fie stabilite (...) Am propus ca un astfel de loc să fie în Europa. Poate că aceasta ar trebui să fie locația în care aceste discuții să se desfășoare permanent', a adăugat Merz, fără a sugera vreun oraș sau țară anume. 'Acestea sunt chestiuni de detaliu. Vor fi clarificate abia în zilele sau chiar săptămânile următoare', a adăugat el.

Curtea Penală Internațională (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin în martie 2023 pentru transferul 'ilegal' al unor copii ucraineni în Rusia. Dintre țările europene, Ungaria s-a retras din CPI în aprilie 2025, în prima zi a vizitei la Budapesta a premierului israelian Benjamin Netanyahu, pe numele căruia respectiva instanță internațională a emis de asemenea un mandat de arestare, pentru crime de război și crime împotriva umanității în Fâșia Gaza.

Cancelarul german a confirmat că Statele Unite ar fi acum dispuse să se alăture țărilor europene în demersul de oferire a unor garanții de securitate Ucrainei, în cazul unui acord de pace cu Rusia. 'Vestea bună este că America este pregătită să participe la astfel de garanții de securitate și nu le lasă doar pe seama europenilor', a apreciat Friedrich Merz.

Referindu-se la criticile la adresa lui Trump după ce acesta a insistat înaintea summitului cu Putin pentru un armistițiu imediat în Ucraina, iar după summit a estimat că simpla încetare a focului nu mai este o cale viabilă de oprire a războiului și că este nevoie direct de un acord de pace, cancelarul german a apreciat că dacă se va reuși desfășurarea acelui summit trilateral și acesta va conduce la un acord de pace, aceasta 'valorează mai mult decât un armistițiu'.

De asemenea, cancelarul german, care a participat împreună cu alți lideri europeni la o discuție telefonică cu Trump după summitul din Alaska, a anunțat că președintele american le-a transmis în această discuție că Rusia pare pregătită să negocieze mai degrabă pe baza actualei linii a frontului din Ucraina decât pe baza granițelor regiunilor ucrainene pe care le revendică. 'Aceasta este o diferență uriașă, întrucât Rusia revendică teritorii pe care nu le-a ocupat încă', a remarcat Merz.

Pe de altă parte, cancelarul german a susținut că întâlnirea pe care Zelenski o va avea luni la Casa Albă nu va fi pentru președintele ucrainean la fel de dificilă cum a fost cea din februarie, când cei doi s-au certat în văzul lumii în Biroul Oval.

Pentru ca o asemenea situație să nu se repete, Merz a spus că el și alți lideri europeni vor avea duminică o discuție cu Zelenski pentru a-l ajuta să se pregătească pentru întâlnirea cu Trump. 'Vom oferi câteva sfaturi bune', a asigurat cancelarul german.

În scurte declarații date presei la finalul summitului din Alaska, încheiat fără rezultate concrete, Trump și Putin au vorbit vag despre anumite înțelegeri, fără a oferi vreun detaliu. Dar, într-un interviu acordat apoi postului Fox News, Trump a spus că a discutat cu Putin despre schimburi de teritorii, referindu-se de fapt la cedarea către Rusia a unor teritorii ale Ucrainei ocupate în prezent de armata rusă, și despre garanții de securitate pentru Ucraina, adăugând că 'în mare parte sunt de acord'.

'Cred că suntem foarte aproape de un acord', a susținut Trump. 'Mai trebuie ca și Ucraina să-l accepte. Poate că ei vor spune 'nu'', a adăugat președintele american, ce l-a sfătuit însă pe Zelenski 'să încheie un acord'.

Potrivit unor surse citate de Reuters, președintele Putin a cerut la summitul cu Trump ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Donețk și Lugansk) și, în schimb, Rusia să înghețe restul liniei frontului. Surse apropiate președinției ucrainene afirmă însă că Zelenski respinge în continuare cedarea oricărui teritoriu și insistă pe un armistițiu, așadar rămâne de văzut dacă își va menține aceste poziții la întâlnirea cu Trump.

