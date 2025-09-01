Putin, umilit de presa azeră: „Un oaspete incomod care ar fi bine să plece cât mai curând posibil” VIDEO

Jurnaliștii din Azerbaidjan au scris despre contrastul dintre modul în care au fost primiți liderii mai multor state în China, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai. Spre deosebire de partenerii strategici, ziariștii subliniază contrastul evident în primirea rece a liderului Rusiei, asemănat cu un „oaspete incomod”.

Presa azeră l-a umilit public pe dictatorul rus Vladimir Putin, subliniind statutul său de vasal în relațiile cu China, scrie dialog.ua.

Într-un reportaj despre sosirea liderilor țărilor la summitul SCO din China, jurnaliștii au arătat imagini de la sosirea avionului liderului azer, Ilham Aliyev, la Tianjin.

Acesta a beneficiat de o primire impresionantă: cu gardă de onoare, covoare roșii, zâmbete și oficiali de nivel înalt. Soția președintelui se plimba. Scena a demonstrat caracterul strategic al relațiilor dintre Beijing și Baku. O primire similară a avut și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan.

În schimb, sosirea lui Vladimir Putin a fost marcată de formalitate și răceală: fără gardă de onoare, fără gesturi de căldură, iar vizita sa a părut mai degrabă o obligație diplomatică decât un eveniment de importanță reală.

🤭How leaders are welcomed vs. how Putin is "welcomed" The video compares the arrival ceremonies of Aliyev, Erdoğan, and Putin in China. Aliyev and Erdoğan were greeted by senior officials, an honor guard, music, and flowers — Putin was received formally, without honors. The… pic.twitter.com/UkIDk9Esla — NEXTA (@nexta_tv) August 31, 2025

„Dacă Aliyev și Erdoğan au fost primiți ca parteneri strategici respectați, Putin a fost tratat ca un oaspete incomod, de care Beijingul dorea să plece cât mai curând posibil. Contrastul vizual este atât de evident”, a comentat presa azeră.

Relațiile dintre Rusia și Azerbaidjan s-au deteriorat puternic după ce Kremlinul a refuzat să-și asume responsabilitatea pentru doborârea unui avion civil azer în decembrie 2024.

Tensiunile au fost amplificate de un raid al forțelor ruse de securitate la Ekaterinburg împotriva imigranților azeri, în urma căruia două persoane au murit, precum și de recentele atacuri ale armatei ruse asupra infrastructurii azere din Ucraina.

Anterior, președintele Ilham Aliyev a acuzat Rusia de atacuri deliberate asupra obiectivelor azere din Ucraina și a avertizat Kremlinul împotriva oricăror acțiuni agresive îndreptate spre Azerbaidjan.

