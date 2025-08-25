Noul preşedinte al Coreei de Sud se întâlnește cu Donald Trump. Ce presupune acest prim summit VIDEO

Autor: Maria Popa
Luni, 25 August 2025, ora 07:26
102 citiri
Noul preşedinte al Coreei de Sud se întâlnește cu Donald Trump. Ce presupune acest prim summit VIDEO
Noul preşedinte al Coreei de Sud, Lee Jae Myung Foto: Captură video/Facebook/The Korea Times

Noul președinte al Coreei de Sud, Lee Jae Myung, va avea parte de un moment crucial luni, 25 august, când se va întâlni cu președintele american Donald Trump la Washington pentru primul lor summit, în contextul în care alianța de zeci de ani dintre cele două țări este pusă la încercare de schimbările geopolitice rapide, relatează Reuters.

Miza este mare pentru Lee, care a preluat funcția în iunie, după alegeri anticipate convocate în urma demiterii predecesorului său conservator – apreciat la Washington pentru poziția sa fermă față de Coreea de Nord – pentru încercarea de a impune legea marțială.

Economia Coreei de Sud depinde în mare măsură de SUA, Washingtonul garantând securitatea țării cu trupe și forță nucleară, iar Lee speră să traseze o cale echilibrată de cooperare cu Statele Unite, fără a antagoniza China, principalul partener comercial.

Coreea de Sud este de mult timp ținta criticilor lui Trump, care a numit-o „mașină de făcut bani” care profită de protecția militară americană.

Lee va încerca să facă o impresie bună, să stabilească o legătură personală cu Trump și, mai presus de toate, să evite orice surprize neplăcute, au afirmat analiștii.

„Pentru Lee, un summit no-news ar fi bun”, a declarat Victor Cha, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

Cu toate acestea, Cha a afirmat că ceea ce consilierii lui Trump îi pregătesc pentru a discuta la întâlnire ar putea fi complet diferit de ceea ce președintele Trump dorește să discute.

Sub presiunea puternică a administrației Trump, negociatorii sud-coreeni au obținut luna trecută un acord de ultim moment pentru a evita cele mai dure tarife, dar trebuie să mai pună la punct detaliile investițiilor promise, în valoare de miliarde de dolari.

Oficialii sud-coreeni spun că speră ca aceste negocieri comerciale la nivel de lucru să fie lăsate în mare parte pentru alte întâlniri.

„Există multe teme importante în domeniul securității”, a declarat miercuri Kim Yong-beom, principalul consilier politic al lui Lee. „Poziția noastră este că acordul comercial a fost deja finalizat data trecută. Sperăm că planurile concrete de implementare a acordului comercial nu vor fi incluse deloc în summit sau, cel puțin, să fie menținute la un nivel simplu, dacă vor fi discutate.”

Mai mulți oficiali de rang înalt, inclusiv ministrul de externe, s-au deplasat la Washington în weekend pentru a încerca să pună la punct ultimele detalii.

Lee, care a sosit duminică la Washington, va evidenția unele dintre investițiile preconizate ale Coreei de Sud în timpul vizitei sale la un șantier naval din Philadelphia, deținut de grupul Hanwha din Coreea, după summit. Cooperarea pentru a ajuta sectorul naval american aflat în dificultate face parte din acordul tarifar amplu încheiat între cele două țări.

Se estimează că Trump va exercita presiuni asupra lui Lee pentru a se angaja la cheltuieli mai mari în domeniul apărării, inclusiv la cheltuieli suplimentare de miliarde de dolari pentru întreținerea celor 28.500 de soldați americani staționați în Coreea de Sud.

Wi Sung-lac, principalul consilier pe probleme de securitate al lui Lee, a declarat că Coreea de Sud se află în discuții cu Washingtonul privind creșterea cheltuielilor de apărare ale Seulului, luând ca referință acordul NATO privind un nou obiectiv ambițios în materie de cheltuieli de apărare. Wi a adăugat că guvernul analizează, de asemenea, un plan pentru achiziționarea de arme americane.

Duyeon Kim, de la Centrul pentru o Nouă Securitate Americană, a declarat că, pentru a evita orice diviziuni publice, liderii ar trebui să se concentreze pe reafirmarea principiilor alianței de lungă durată și pe acordul general de extindere a cooperării în toate domeniile.

Trump și Lee ar putea discuta, de asemenea, despre eforturile de a convinge Coreea de Nord să înghețe și, în cele din urmă, să renunțe la programul său nuclear. Ambii lideri susțin dialogul cu Phenianul, iar Lee a cerut o abordare etapizată a denuclearizării.

Însă Coreea de Nord a respins până în prezent atât propunerile americane, cât și pe cele ale Coreei de Sud, afirmând că nu va renunța niciodată la arsenalul său nuclear. Liderul Kim Jong Un a declarat că SUA și Coreea de Sud rămân ostile față de țara sa și a supravegheat testarea unor noi sisteme de apărare aeriană în weekend.

Moscova „nu a auzit” de atacul asupra unei fabrici americane din Ucraina. Lavrov: „Rusia nu are niciun interes teritorial”
Moscova „nu a auzit” de atacul asupra unei fabrici americane din Ucraina. Lavrov: „Rusia nu are niciun interes teritorial”
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat că „nu a auzit” despre atacul rus asupra unei fabrici americane de electrocasnice din vestul Ucrainei, care a avut loc în noaptea de joi...
Ce a gândit cu adevărat Regina Elisabeta a II-a despre Trump: Criticii spuneau că a fost nepoliticos cu ea, dar realitatea este mult mai neașteptată
Ce a gândit cu adevărat Regina Elisabeta a II-a despre Trump: Criticii spuneau că a fost nepoliticos cu ea, dar realitatea este mult mai neașteptată
Într-o nouă ediție a biografiei sale remarcabile despre Rege, Robert Hardman dezvăluie detalii uimitoare despre familia regală. Dacă 2024 fusese anul problemelor de sănătate, atunci 2025...
#summit, #Trump presedinte SUA, #Coreea de Sud, #SUA Coreea Sud, #Donald Trump , #Coreea
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Acuzat ca si-a inselat sotia ani la randul cu aceeasi femeie, Gigi Becali n-a mai rabdat si a "explodat"
ObservatorNews.ro
CALCUL. Cu cat va plati mai mult un roman care isi ia credit pe 30 de ani pentru locuinta dupa cresterea TVA
DigiSport.ro
Cu Maria Sharapova in sala, Serena Williams si-a inceput discursul si ce a urmat a surprins pe toata lumea

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alexander Lukașenko susține că a fost supus primului control medical complet din viața sa. „Mi-au verificat până și creierul”
  2. Noul preşedinte al Coreei de Sud se întâlnește cu Donald Trump. Ce presupune acest prim summit VIDEO
  3. Moscova „nu a auzit” de atacul asupra unei fabrici americane din Ucraina. Lavrov: „Rusia nu are niciun interes teritorial”
  4. Ucraina lovește în inima industriei petroliere ruse. Moscova, nevoită să importe combustibil din Belarus pentru a acoperi deficitul VIDEO
  5. Lucrurile pe care le poți ignora la copilul tău fără să te simți vinovat. Psiholog: „Dacă părintele nu procesează aceste frământări, va declanșa un război greu de controlat”
  6. Liderul suprem al Iranului acuză SUA că vor să-i 'subjuge' țara și cheamă la unitate
  7. Președintele Venezuelei mobilizează miliția națională înainte de sosirea navelor de război americane și cheamă China în ajutor
  8. Medicii nu vor mai putea direcționa pacienții de la stat la privat. Ministrul Sănătății: ”Există o anomalie legislativă”
  9. Care ar putea fi următoarea mutare a lui Trump pentru a-l forța pe Putin să facă pace. J.D. Vance: ”Credem că încă avem multe cărți în mână” VIDEO
  10. Europa digitală cu două viteze. De ce rămâne flancul estic al UE în urmă în cursa pentru centrele de inteligență artificială