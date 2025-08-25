Noul preşedinte al Coreei de Sud se întâlnește cu Donald Trump. Ce presupune acest prim summit VIDEO

Noul președinte al Coreei de Sud, Lee Jae Myung, va avea parte de un moment crucial luni, 25 august, când se va întâlni cu președintele american Donald Trump la Washington pentru primul lor summit, în contextul în care alianța de zeci de ani dintre cele două țări este pusă la încercare de schimbările geopolitice rapide, relatează Reuters.

Miza este mare pentru Lee, care a preluat funcția în iunie, după alegeri anticipate convocate în urma demiterii predecesorului său conservator – apreciat la Washington pentru poziția sa fermă față de Coreea de Nord – pentru încercarea de a impune legea marțială.

Economia Coreei de Sud depinde în mare măsură de SUA, Washingtonul garantând securitatea țării cu trupe și forță nucleară, iar Lee speră să traseze o cale echilibrată de cooperare cu Statele Unite, fără a antagoniza China, principalul partener comercial.

Coreea de Sud este de mult timp ținta criticilor lui Trump, care a numit-o „mașină de făcut bani” care profită de protecția militară americană.

Ads

Lee va încerca să facă o impresie bună, să stabilească o legătură personală cu Trump și, mai presus de toate, să evite orice surprize neplăcute, au afirmat analiștii.

„Pentru Lee, un summit no-news ar fi bun”, a declarat Victor Cha, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

Cu toate acestea, Cha a afirmat că ceea ce consilierii lui Trump îi pregătesc pentru a discuta la întâlnire ar putea fi complet diferit de ceea ce președintele Trump dorește să discute.

Sub presiunea puternică a administrației Trump, negociatorii sud-coreeni au obținut luna trecută un acord de ultim moment pentru a evita cele mai dure tarife, dar trebuie să mai pună la punct detaliile investițiilor promise, în valoare de miliarde de dolari.

Oficialii sud-coreeni spun că speră ca aceste negocieri comerciale la nivel de lucru să fie lăsate în mare parte pentru alte întâlniri.

„Există multe teme importante în domeniul securității”, a declarat miercuri Kim Yong-beom, principalul consilier politic al lui Lee. „Poziția noastră este că acordul comercial a fost deja finalizat data trecută. Sperăm că planurile concrete de implementare a acordului comercial nu vor fi incluse deloc în summit sau, cel puțin, să fie menținute la un nivel simplu, dacă vor fi discutate.”

Ads

South Korean President Lee Jae Myung leaves for Washington after talks in Tokyo with Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba. Lee is set to meet US President Donald Trump at the White House on Monday for their first summit.#SouthKorea #LeeJaeMyung #Trump pic.twitter.com/oPsWfnFcHc — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 24, 2025

Mai mulți oficiali de rang înalt, inclusiv ministrul de externe, s-au deplasat la Washington în weekend pentru a încerca să pună la punct ultimele detalii.

Ads

Lee, care a sosit duminică la Washington, va evidenția unele dintre investițiile preconizate ale Coreei de Sud în timpul vizitei sale la un șantier naval din Philadelphia, deținut de grupul Hanwha din Coreea, după summit. Cooperarea pentru a ajuta sectorul naval american aflat în dificultate face parte din acordul tarifar amplu încheiat între cele două țări.

Se estimează că Trump va exercita presiuni asupra lui Lee pentru a se angaja la cheltuieli mai mari în domeniul apărării, inclusiv la cheltuieli suplimentare de miliarde de dolari pentru întreținerea celor 28.500 de soldați americani staționați în Coreea de Sud.

Wi Sung-lac, principalul consilier pe probleme de securitate al lui Lee, a declarat că Coreea de Sud se află în discuții cu Washingtonul privind creșterea cheltuielilor de apărare ale Seulului, luând ca referință acordul NATO privind un nou obiectiv ambițios în materie de cheltuieli de apărare. Wi a adăugat că guvernul analizează, de asemenea, un plan pentru achiziționarea de arme americane.

Ads

Duyeon Kim, de la Centrul pentru o Nouă Securitate Americană, a declarat că, pentru a evita orice diviziuni publice, liderii ar trebui să se concentreze pe reafirmarea principiilor alianței de lungă durată și pe acordul general de extindere a cooperării în toate domeniile.

Trump și Lee ar putea discuta, de asemenea, despre eforturile de a convinge Coreea de Nord să înghețe și, în cele din urmă, să renunțe la programul său nuclear. Ambii lideri susțin dialogul cu Phenianul, iar Lee a cerut o abordare etapizată a denuclearizării.

Însă Coreea de Nord a respins până în prezent atât propunerile americane, cât și pe cele ale Coreei de Sud, afirmând că nu va renunța niciodată la arsenalul său nuclear. Liderul Kim Jong Un a declarat că SUA și Coreea de Sud rămân ostile față de țara sa și a supravegheat testarea unor noi sisteme de apărare aeriană în weekend.

Ads