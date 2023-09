Victorie uriașă pentru Șumudică în campionatul turc și gol marcat de Drăguș în minutul 3 VIDEO

Cu trei români în primul 11, Florin Niță, Alexandru Maxim și Denis Drăguș, echipa lui Marius Șumudică a câștigat cu 2-1 în deplasare.

Formația antrenată de Marius Șumudică, Gaziantep, s-a impus cu 2-1 pe terenul lui Samsunspor. Scorul a fost deschis de Denis Drăguș în minutul 3, iar Jevtovic a dublat avantajul oaspeților în minutul 17.

Gazdele au marcat golul de onoare în prelungirile partidei, din penalty.

Este a doua victorie consecutivă pentru Șumudică, iar antrenorul român reușește să o scoată pe Gaziantep din zona retrogradării, echipa fiind acum pe locul 16 din 20 de echipe.

Golul marcat de Drăguș

VERY, VERY EARLY LEAD FOR GAZIANTEP FK!!

DENIS DRAGUS SCORES, BACK TO BACK GOALS FOR THE ROMANIAN STRIKER!!

4' Samsunspor 0 - 1 Gaziantep FKpic.twitter.com/kyCqluPzZ1