S-a dezbrăcat în chiloți și a început să urle. Motivul pentru care Marius Șumudică a fost dat jos din avion

Marius Șumudică a terminat pe locul 12 în campionatul Arabiei Saudite, cu Al Raed, o formație mică, dar cu rezultate peste așteptări.

Fostul rapidist se va întoarce în țară și înainte de a se îmbarca spre România a povestit un episod memorabil din cariera lui, petrecut actunci când evolua în Portugalia, la MAritimo Funchal.

„N-am știut că-i insulă. Dacă știam că-i insulă, nu mă duceam în viața mea, la frica de avion pe care o am. Ce-am trăit acolo n-am trăit în viața mea!

Păi a venit de două ori avionul, l-au pus pe pistă, o pistă care era foarte scurtă. Veneau acolo doar piloți care aveau voie să aterizeze și care făceau o anumită școală. N-au putut să-l oprească, îl împingea vântul din spate în ocean și a plecat iar! M-am dezbrăcat, am rămas în chiloți, stewardesele voiau să mă pună jos! „Du-te, bă, de-aici!”. Nu mai știam ce să fac, mă legau, intrasem în crize. Am zis: „Gata! Dați-mă jos!”

Nu știam ce să fac. Eram în nebunia mea, îți dai seama. Eram în bermude și în tricou, mi-am dat alea jos de căldură, transpirasem. M-au dat jos într-o insulă, în Porto Santo, m-au dat jos cu toboganul și am venit cu barca!”, a spus Marius Șumudică pentru GSP.ro.

După această aventură, Șumudică a decis să plece din Madeira.

„Am zis: „Gata”. Eu aveam atunci, îmi aduc clar aminte, 150.000 de dolari. Însemnau, în acel an în care am plecat, 15 apartamente cu două camere. Și am renunțat la bani, m-am întors la Rapid pe 15.000! Pe un apartament, adică. Și am zis: Dacă-mi dublați, tot nu mai merg cu avionul!”, a mai spus Marius Șumudică.