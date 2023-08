Încă o ușă din Superliga României închisă în nas lui Șumudică: "Avem stabilitate și antrenor"

După ce s-a autopropus la Rapid și a așteptat un semn de la universitatea Craiova, numele lui Marius Șumudică a fost vehiculat ca posibil viitor antrenor la U Cluj.

Numai că, primarul orașului de sub Feleac, Emil Boc, spune că nici vorbă de așa ceva, ba chiar pare că-i închide ușa în nas lui Șumi.

”Sunt consternat. Eu am cerut celor din club să mă informeze măcar cu un minut înainte de orice lucru pe care îl fac. O spun cu toată sinceritatea, Universitatea Cluj are antrenor, îl are pe Toni Petrea. E un antrenor bun, performant. Cine putea să creadă că mergi la Craiova şi îi baţi pe teren propriu? A fost o mobilizare de excepţie sub conducerea sa.

Nu ştiu să fiu intervenit vreun eveniment de altă natură. Vom avea şedinţă de Consiliu Local şi îl voi întreba pe preşedintele Radu Constantea. Universitatea are stabilitate, are antrenor, are susţinerea oraşului. Îi aşteptăm pe băieţi să vină de la Mediaş cu trei puncte pentru că au demonstrat că se poate. Restul e cancan.

Am respect pentru Şumudică, dar nu am avut nicio idee în această direcţie sau vreo discuţie. Fiecare îşi caută locul pe această piaţă. Repet, ’U’ are un antrenor pe care îl cunosc, e un om serios, profesionist, a demonstrat şi la FCSB.

Aici are independenţă totală, are stabilitate financiară, un climat stabil al oraşului şi un brand fantastic al oraşului în spatele său. Ştiu că e greu să fim în play-off, dar ar trebui să fim într-o zonă confortabilă pe care să putem construi.

Până când clubul nu scoate un cuvânt, lumea trebuie să ştie că avem antrenor. Clubul nu are vreun motiv să scoată vreun cuvânt. Avem antrenor, avem echipă, avem totul în regulă”, a declarat Emil Boc, conform stiridecluj.ro.

