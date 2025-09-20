Ce se întâmplă cu corpul tău când bei supă de oase în fiecare zi

Bunica ta avea dreptate — supa de oase poate avea beneficii pentru sănătate. Aceasta a fost un element de bază în cultură de mii de ani, folosită atât pentru a da gust preparatelor, cât și ca medicină tradițională.

„Tradițional, supele de oase adaugă căldură și confort meselor, mai ales în perioade de boală, unde joacă un rol în medicina tradițională, reflectă ingeniozitatea folosirii întregului animal și adesea servesc drept punct central în ritualurile familiale și culturale,” spune nutriționista Cindy Chou.

În ultimii ani, supa de oase gata de băut a câștigat popularitate ca băutură pentru sănătate, lăudată pentru sprijinirea sănătății intestinului, articulațiilor și imunității.

Dar oferă cu adevărat beneficii, sau e doar un trend pe rețelele sociale? Pentru a desluși știința, eatingwell.com a vorbit cu dieteticieni care au explicat ce este supa de oase și care ar putea fi beneficiile ei.

Stoc vs. Supă

Înainte de a înțelege beneficiile supei de oase, e util să știm diferența dintre supă și stoc.

Termenii „stoc” și „supă” sunt adesea folosiți ca sinonime, dar tehnic sunt diferiți. Supa clasică se face prin fierberea cărnii câteva ore, în timp ce stocul folosește oase și este mai gros și mai bogat. Supa de oase, în ciuda numelui, este mai apropiată de stoc. Se prepară prin fierberea oaselor chiar și peste 24 de ore, extrăgând colagen, gelatină, aminoacizi și minerale într-un lichid nutritiv, care poate fi băut ca atare sau folosit ca bază pentru ciorbe. De obicei, este strecurată mai bine decât stocul pentru o consistență mai fină.

Astăzi, supa de oase este disponibilă pe scară largă, atât lichidă, cât și pudră, în magazinele alimentare și naturiste.

Posibile beneficii ale supei de oase

Hidratează

Supa de oase nu înlocuiește apa, dar sprijină hidratarea generală. Fiind compusă în mare parte din apă și bogată în electroliți naturali (sodiu, potasiu, magneziu), ajută la refacerea lichidelor.

„Ne gândim de obicei la apă sau băuturi când vine vorba de hidratare, dar supele sunt o modalitate excelentă de a adăuga nutriție și hidratare în același timp,” spune Chou.

Este o sursă de proteine

Procesul lung de fierbere descompune țesuturile conjunctive, cartilajele și oasele, crescând conținutul de aminoacizi — elementele de bază ale proteinelor. Supa de oase este bogată în glutamină, histidină, arginină, glicină și prolină, care susțin sănătatea intestinului, articulațiilor și imunității.

Totuși, cantitatea de proteine variază mult (2–20 g per porție), în funcție de tipul și cantitatea de oase și de timpul de fierbere. În plus, are puțini aminoacizi cu lanț ramificat (precum leucina), importanți pentru masa musculară. Așadar, este mai degrabă un supliment de proteine, nu sursa principală.

Poate sprijini sănătatea intestinului

O cană caldă de supă de oase poate fi liniștitoare pentru stomac și sprijină hidratarea. Este promovată și pentru sănătatea intestinului, datorită glutaminei, un aminoacid ce susține bariera intestinală. Totuși, studiile arată că efectele apar la doze mult mai mari decât oferă supa de oase. Sunt necesare mai multe cercetări.

Poate sprijini pielea și articulațiile

Supa de oase este o sursă de colagen, proteina principală din piele și articulații. Suplimentele de colagen au arătat beneficii pentru hidratarea și elasticitatea pielii, dar în cazul supei de oase conținutul variază mult și nu este la fel de fiabil ca suplimentele.

Valoare nutritivă

Profilul nutrițional diferă după tipul de animal, timp de gătire și dacă este făcută acasă sau cumpărată.

Exemplu pentru o cană de supă de oase de vită din comerț:

Calorii: 60

Carbohidrați: 1 g

Proteine: 10 g

Grăsimi: 0 g

Colesterol: 0 mg

Sodiu: 259 mg

Unele mărci au doar 3 g proteine per cană, altele peste 20 g.

Este sigură pentru toată lumea?

În general, da, pentru cei care consumă produse de origine animală. Totuși, conținutul de sodiu poate fi problematic pentru persoanele cu hipertensiune sau boli de inimă. Cei cu gută sau boli renale ar trebui să limiteze consumul. De asemenea, unele supe din comerț conțin condimente sau aditivi care pot provoca alergii.

5 Moduri de a savura supa de oase

1. Bea-o ca pe ceai – simplă, caldă sau rece; poți adăuga ghimbir, usturoi, lămâie sau ierburi.

2. Folosește-o ca bază – pentru supe cu tăiței, tocănițe, risotto, sosuri.

3. Gătește cereale și legume cu ea – quinoa, orez sau stir-fry capătă mai mult gust.

4. Adaugă la piure de cartofi sau cartofi dulci pentru un plus de aromă.

5. Fă colțunași cu supă – în tradiția chineză, supa de oase solidificată se adaugă în umplutură pentru a elibera suculență la mușcătură.

Părerea specialiștilor

Supa de oase este un ingredient versatil, cu valoare practică și simbolică, transmis din generație în generație. Oferă proteine, colagen și minerale, dar conținutul variază mult. Poate sprijini hidratarea, aportul de proteine și sănătatea pielii, articulațiilor și intestinului, însă cercetările sunt încă limitate.

Deși este sigură de consum zilnic, specialiștii recomandă 1–2 ori pe săptămână. „Gândește-te la ea ca la un ingredient inteligent de integrat ocazional, nu ca la ceva ce trebuie consumat zilnic. O cană într-o seară răcoroasă sau ca bază pentru o masă este o alegere simplă și sănătoasă.”

