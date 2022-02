Scenă romantică la Super Bowl 2022. Un jucător și-a cerut iubita în căsătorie pe teren, chiar de Ziua Îndrăgostiților VIDEO

La câteva momente după ce a câştigat duminică Super Bowl LVI, jucătorul Taylor Rapp de la Los Angeles Rams şi-a cerut iubita în căsătorie pe terenul Stadionului SoFi, iar ea a spus "da!", informează marca.com.

Contul de Twitter al echipei Rams a publicat imediat o înregistrare a momentului, iar aceasta a devenit repede virală.

Rapp îşi va aminti pentru totdeauna acest moment, în care a câştigat un inel Super Bowl şi i-a dăruit iubitei sale o verighetă, în ajunul Zilei Îndrăgostiţilor.

