Super Bowl, show-ul american total, e la noapte. Ce echipe se înfruntă și cine va susține spectacolul din pauză

Echipele Kansas City Chiefs şi San Francisco 49ers se vor întâlni în finala ligii de fotbal american (NFL) - Super Bowl LVIII - care va avea loc la Las Vegas, în 11 februarie.

Chiefs, care sunt campionii în exerciţiu ai Super Bowl, sunt conduşi de fundaşul Patrick Mahomes şi de fundaşul strâns Travis Kelce, care a fost în atenţia tabloidele în acest an, datorită performanţelor sale, precum şi a relaţiei care a atras atenţia cu cântăreaţa şi personalitatea anului desemnată de TIME, Taylor Swift.

Între timp, 49ers sunt conduşi de fundaşul Brock Purdy şi de fundaşul Christian McCaffrey.

Chiefs încearcă să devină prima echipă de la New England Patriots din sezoanele 2003 şi 2004 care câştigă de două ori consecutiv Super Bowl.

Cele două echipe s-au mai întâlnit şi în 2020, când s-a impus gruparea din Kansas.

UNDE SE JOACĂ

Super Bowl LVIII va începe la ora locală 18:30, duminică, 11 februarie, (luni, ora 01.30 - ora României) la Allegiant Stadium din Las Vegas. Este pentru prima dată când oraşul, supranumit capitala mondială a divertismentului, şi stadionul, care a fost deschis în 2020 şi care este în mod normal gazda echipei Las Vegas Raiders, vor găzdui Super Bowl.

Meciul va fi transmis la nivel naţional de CBS şi poate fi urmărit în streaming prin Paramount Plus, precum şi prin aplicaţia sau site-ul NFL Network.

USHER VA CÂNTA LA PAUZĂ

Superstarul R&B Usher a fost anunţat în luna septembrie a anului trecut ca fiind interpretul principal al spectacolului din pauza Super Bowl, sponsorizat de Apple Music.

Ads

"Este o onoare de-o viaţă să bifez în sfârşit o reprezentaţie la Super Bowl de pe lista mea de dorinţe", a declarat Usher, în vârstă de 45 de ani, câştigător a opt premii Grammy "Abia aştept să aduc lumii un spectacol diferit de tot ce au mai văzut de la mine până acum", a spus el.

Vor avea loc, de asemenea, mai multe spectacole înainte de meci: cântăreaţa country Reba McEntire este programată să cânte imnul naţional "The Star-Spangled Banner", în timp ce artistul hip-hop Post Malone va interpreta "America the Beautiful", iar actriţa şi cântăreaţa de soul Andra Day va interpreta "Lift Every Voice and Sing" - cunoscut şi ca "imnul naţional al negrilor" şi care a fost inclus în festivităţile premergătoare Super Bowl începând cu 2021.

TAYLOR SWIFT VA FI PREZENTĂ?

Swift, care a devenit o prezenţă obişnuită la meciurile iubitului ei Kelce, nu a confirmat încă dacă va fi sau nu prezentă la Las Vegas. Vedeta pop globală are programat un concert Eras Tour la Tokyo pe 10 februarie, deşi utilizatorii reţelelor de socializare au calculat deja că este posibil ca ea să se întoarcă la timp în cealaltă parte a lumii.