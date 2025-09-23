”Gaură” de peste 30 de milioane de euro pentru o cunoscută companie de pariuri. 7.500 de clienți norocoși

Compania Superbet anunţă că onorează integral plăţi de peste 30 de milioane de euro, generate de un incident ale cărui cauze sunt analizate la acest moment împreună cu partenerii săi.

Compania subliniază că incidentul în cauză a fost complet rezolvat, iar platforma şi serviciile Superbet rămân, în continuare, sigure şi complet disponibile pentru divertismentul clienţilor.

„În urma evaluărilor preliminare, am identificat o serie de câştiguri calculate necorespunzător, fapt care a condus la atribuirea eronată a unor sume mai mari decât cele care ar fi trebuit acordate conform componentelor aleatorii ale jocului. În acest context, compania noastră a rămas consecventă viziunii sale de a face întotdeauna ceea ce este corect pentru clienţii noştri.

Astfel, am hotărât să onorăm toate plăţile rezultate din această situaţie. Prin decizia de a onora aceste plăţi demonstrăm asumarea unei culturi organizaţionale bazate pe încredere în raport cu clienţii şi capacitatea de a gestiona situaţii neprevăzute. Această abordare reprezintă unul dintre factorii care stau la baza creşterii exponenţiale a companiei noastre. Datorită acestei filosofii, Superbet a reuşit să inoveze constant şi să se transforme într-unul dintre cei mai importanţi operatori globali de pariuri sportive şi gaming. Rămânem fermi în angajamentul nostru faţă de clienţi, pentru a le oferi cel mai ofertant, inovator şi sigur ecosistem de divertisment digital din industria globală de profil”, a anunţat Superbet.

Potrivit prosport.ro, duminică seară Superbet a suferit o „gaură” de peste 30.000.000 de euro, întreaga sumă fiind împărţită între 7.500 de utilizatori norocoşi. Situaţia s-a petrecut ca urmare a unui bug în jocul Fire Blaze Red Wizard, creat de firma Playtech.

