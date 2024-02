Atac armat la parada campionilor de la SuperBowl: momentul în care s-au auzit primele rafale de armă și lumea a început să fugă disperată VIDEO

Cel puţin o persoană a murit şi alte 21 au fost rănite, miercuri, într-un schimb de focuri, în timpul unei paradei în Kansas City, care sărbătorea victoria de duminică a echipei Chiefs la Super Bowl, au declarat pompierii din acest oraş din statul Missouri, centrul Statelor Unite.

Stacey Graves, şefa poliţiei din Kansas City, a menţionat că trei persoane au fost arestate în legătură cu acest atac.

Spitalul de pediatrie Children's Mercy a anunţat anterior că tratează 12 persoane rănite în incident, între care 11 copii. "Nouă au răni cauzate de arme de foc", a precizat o purtătoare de cuvânt a spitalului.

Potrivit unui comunicat, membrii echipei Chiefs s-au declarat "întristaţi" şi au condamnat un "act de violenţă fără sens", precizând că toţi jucătorii, antrenorii şi membrii personalului lor, precum şi familiile lor sunt în siguranţă.

Unii dintre jucători erau încă pe scenă în momentul în care a început atacul.

Here is the moment the gunfire broke out at the Kansas City Chiefs Superbowl Parade.

Why bring rifles and shoot with so many innocent bystanders in a crowd!!???#ChiefsParade #KansasCitypic.twitter.com/HPcIwKT1MK