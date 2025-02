SuperBowl s-a încheiat cu o mare surpriză! Iubitul lui Taylor Swift a fost învins sub privirile lui Donald Trump

Echipa Philadelphia Eagles a câştigat pentru a doua oară Super Bowl în stil mare, duminică (40-22), refuzându-le rivalilor de la Kansas City Chiefs un al treilea titlu istoric consecutiv, sub privirile preşedintelui american Donald Trump, relatează AFP.

Înainte de începerea meciului, preşedintele şi-a făcut apariţia pe teren, iar Chris Jones, jucătorul vedetă al Chiefs, a venit să-l salute. Apoi Trump a luat loc în lojă, iar o parte a publicului din Caesars Superdome l-a aplaudat în timp ce a apărut pentru scurt timp pe ecranele gigant ale stadionului în timpul intonării imnului american. Fostul dezvoltator imobiliar este primul preşedinte în funcţie care a asistat la finala ligii profesioniste de fotbal american NFL.

O „tradiţie anuală"

În trecut, Donald Trump a criticat în mod regulat NFL, reproşându-i în timpul primului său mandat ceea ce el a considerat a fi pasivitatea sa în faţa unei mişcări de protest a jucătorilor faţă de violenţa poliţiei împotriva minorităţilor. Dar înainte de meci, el a transmis un mesaj liniştitor, făcând referire la o „tradiţie anuală” care „transcende diferenţele noastre şi personifică valorile noastre patriotice comune”.

„Fotbalul este cel mai popular sport din America, şi din motive întemeiate: promovează sentimentul de unitate naţională, reuneşte familiile, prietenii şi fanii şi consolidează comunităţile”, a adăugat preşedintele.

Într-un interviu acordat Fox, pasionatul de sport, care a deţinut pentru scurt timp o echipă profesionistă de fotbal american la mijlocul anilor 1980, preconiza o victorie a echipei Kansas City.

Taylor Swift, Jay-Z, Adam Sandler, Paul Rudd şi Bradley Cooper s-au numărat printre jucătorii, antrenorii şi miile de fani aflaţi în Caesars Superdome pentru a urmări Super Bowl LIX.

Starul pop, care are o relaţie cu superstarul lui Chief, Travis Kelce, a fost văzută purtând o ţinută all-white în loja sa.

Alte celebrităţi prezente în Caesars Superdome sunt Kevin Costner, Pete Davidson, Miles Teller, Ice Spice, Kevin Hart, Brenda Song, Macaulay Culkin, Louis Tomlinson, Lady Gaga, Da'Vine Joy Randolph, Paul McCartney, Flavor Flav şi Lionel Messi.

La pauza meciului, spectacolul a fost asigurat de Kendrick Lamar, iar invitat special a fost Serena Williams.

Înainte de startul confruntării, Jon Batiste a cântat imnul naţional, în timp ce Trombone Shorty şi Lauren Daigle au interpretat „America the Beautiful”, iar Ledisi a cântat „Lift Every Voice and Sing”.

