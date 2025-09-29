Taylor Swift, detronată! Cine este artistul invitat să cânte la cel mai așteptat eveniment din 2026

Artistul portorican Bad Bunny a fost desemnat, duminică, să asigure spectacolul din pauza Super Bowl LX, la începutul lunii februarie 2026. Acest anunț pune capăt speculațiilor privind o posibilă participare a lui Taylor Swift.

Pentru revenirea Super Bowl la San Francisco, la zece ani după victoria Denver Broncos și un spectacol în pauză asigurat de Coldplay, NFL l-a ales pe Bad Bunny să asigure spectacolul din pauză.

„Fiind unul dintre cei mai influenți și mai ascultați artiști din lume, capacitatea sa unică de a face legătura între genuri, limbi și public îl face o alegere naturală și interesantă pentru a urca pe scena pauzei Super Bowl”, a declarat Jon Barker, vicepreședinte senior al departamentului de producție globală de evenimente al NFL.

La 31 de ani, Bad Bunny nu este deloc străin de lumea sportului. Văzut de mai multe ori în ringurile WWE, cea mai mare companie americană de wrestling, el a investit și într-o echipă de baschet din Puerto Rico, Los Cangrejeros de Santurce.

Cântărețul de reggaeton are aproximativ 78 de milioane de ascultători lunari pe Spotify.

Alegerea lui Bad Bunny pentru pauza celui de-al 60-lea Super Bowl pune capăt zvonurilor privind prezența lui Taylor Swift, vedeta mondială a muzicii pop și logodnica de câteva săptămâni a jucătorului Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

Potrivit Sport Business Journal, ea ar fi refuzat propunerea NFL după ce unele dintre cererile sale au fost respinse de NFL.

