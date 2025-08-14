Acuzații de rasism la Supercupa Europei. Cine e fotbalistul abuzat: ”Suntem dezgustați”

Autor: Teodor Serban
Joi, 14 August 2025, ora 11:12
358 citiri
Acuzații de rasism la Supercupa Europei. Cine e fotbalistul abuzat: ”Suntem dezgustați”
Mathys Tel FOTO X Spurs

Învinsă miercuri de PSG la lovituri de departajare în Supercupa Europei, gruparea Tottenham şi-a exprimat sprijinul pentru atacantului francez Mathys Tel, care a fost ţinta unor insulte rasiste după ce a ratat la penaltiuri.

Doi jucători de la Tottenham nu au reuşit să transforme şuturile lor la poartă în Supercupa Europei, pierdută miercuri în faţa PSG (2-2, 3-4 la penalturi): şutul lui Micky Van de Ven a fost apărat de Lucas Chevalier, iar şutul lui Mathys Tel a trecut pe lângă poartă.

Tânărul atacant francez (20 de ani) a fost vizat pe reţelele de socializare după meci şi a fost victima unor insulte rasiste, pe care clubul său le-a denunţat într-un comunicat.

„Suntem dezgustaţi de abuzurile rasiale pe care Mathys Tel le-a primit pe reţelele sociale după înfrângerea de aseară din Supercupa UEFA. Mathys a dat dovadă de curaj şi îndrăzneală când a ieşit în faţă şi a executat un penalti, însă cei care l-au abuzat nu sunt altceva decât nişte laşi - ascunzându-se în spatele unor nume de utilizator şi profiluri anonime pentru a-şi exprima opiniile abominabile. Vom colabora cu autorităţile şi cu platformele de social media pentru a lua cele mai ferme măsuri posibile împotriva oricărei persoane pe care o putem identifica. Suntem alături de tine, Mathys”, se arată în comunicatul clubului londonez.

Un fotbalist străin îl acuză pe Gigi Becali de jignire: ”Că îi place de mine, doar că sunt cu femeile...”
Un fotbalist străin îl acuză pe Gigi Becali de jignire: ”Că îi place de mine, doar că sunt cu femeile...”
Atacantul nigerian Kehinde Fatai (35 de ani), care a revenit recent în fotbalul românesc, la CS Afumați, a dezvăluit că a fost la un pas de a se transfera la FCSB, echipă pe care a refuzat-o...
Antrenorul lui Drăgușin, după ce a pierdut trofeul: ”Operația a reușit, dar pacientul a murit”
Antrenorul lui Drăgușin, după ce a pierdut trofeul: ”Operația a reușit, dar pacientul a murit”
Antrenorul echipei engleze de fotbal Tottenham Hotspur, Thomas Frank, a lăudat evoluția jucătorilor săi în Supercupa Europei, în ciuda faptului că aceștia au pierdut trofeul la loviturile...
#Supercupa Europei, #acuzatie, #rasism, #fotbalist , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-au lamurit: Cristiano Ronaldo are prost-gust! Cum a fost numit inelul de logodna de 10.000.000 de dolari
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Marquinhos a mers la microfon si a avut un mesaj pentru Donnarumma, dupa ce PSG a luat Supercupa fara el

Ep. 118 - Sorin Ovidiu Vântu și Georgescu vor...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Acuzații de rasism la Supercupa Europei. Cine e fotbalistul abuzat: ”Suntem dezgustați”
  2. Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după a cincea înfrângere la rând cu Iga Swiatek
  3. Antrenorul lui Drăgușin, după ce a pierdut trofeul: ”Operația a reușit, dar pacientul a murit”
  4. Mirel Rădoi, înaintea returului decisiv cu Trnava: ”Am face o mare greșeală”
  5. Cât trebuie să plătească fanii FCSB-ului pentru a vedea la TV meciul de azi din Kosovo
  6. Reacția lui Luis Enrique, după ce PSG a câștigat Supercupa Europei
  7. „Încă ne este foame. Vrem şi alte trofee”. Jucătorii de la PSG, amenințări după Supercupa Europei
  8. Principalul favorit pentru câștigarea Balonului de Aur, omul meciului la Supercupa Europei
  9. "Ăsta e PSG". Reacția căpitanului Supercampioanei Europei, după victoria în fața lui Tottenham
  10. Revenire spectaculoasă în Supercupa Europei. Ce a făcut Tottenham, fără Drăgușin, în fața lui PSG