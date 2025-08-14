Acuzații de rasism la Supercupa Europei. Cine e fotbalistul abuzat: ”Suntem dezgustați”

Învinsă miercuri de PSG la lovituri de departajare în Supercupa Europei, gruparea Tottenham şi-a exprimat sprijinul pentru atacantului francez Mathys Tel, care a fost ţinta unor insulte rasiste după ce a ratat la penaltiuri.

Doi jucători de la Tottenham nu au reuşit să transforme şuturile lor la poartă în Supercupa Europei, pierdută miercuri în faţa PSG (2-2, 3-4 la penalturi): şutul lui Micky Van de Ven a fost apărat de Lucas Chevalier, iar şutul lui Mathys Tel a trecut pe lângă poartă.

Tânărul atacant francez (20 de ani) a fost vizat pe reţelele de socializare după meci şi a fost victima unor insulte rasiste, pe care clubul său le-a denunţat într-un comunicat.

„Suntem dezgustaţi de abuzurile rasiale pe care Mathys Tel le-a primit pe reţelele sociale după înfrângerea de aseară din Supercupa UEFA. Mathys a dat dovadă de curaj şi îndrăzneală când a ieşit în faţă şi a executat un penalti, însă cei care l-au abuzat nu sunt altceva decât nişte laşi - ascunzându-se în spatele unor nume de utilizator şi profiluri anonime pentru a-şi exprima opiniile abominabile. Vom colabora cu autorităţile şi cu platformele de social media pentru a lua cele mai ferme măsuri posibile împotriva oricărei persoane pe care o putem identifica. Suntem alături de tine, Mathys”, se arată în comunicatul clubului londonez.

