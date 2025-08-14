Reacția lui Luis Enrique, după ce PSG a câștigat Supercupa Europei

Luis Enrique. Foto: Facebook / PSG - Paris Saint Germain

Luis Enrique, antrenorul echipei PSG, savurează victoria din Supercupa Europei, succes venit după o foarte scurtă perioadă de pregătire.

„E dificil să vorbesc despre acest meci... Ne-am antrenat doar cinci-șase zile, este incredibil. Și toți fanii care sunt acolo, tot timpul, indiferent de rezultat, sunt acolo pentru a susține echipa. Pentru noi, este foarte frumos să câștigăm acest trofeu pentru ei.

Cred că Tottenham a jucat un meci foarte bun, sunt mai puternici decât noi și sunt mai bine pregătiți, a fost o situație dificilă. Am avut capacitatea de a lupta până la sfârșitul meciului. Nu știu dacă este corect, dar așa este fotbalul și ne bucurăm pentru fanii noștri. Și trebuie să ne îmbunătățim jocul.

Aștept și mai mult de la jucătorii mei, întotdeauna!”, a declarat Luis Enrique.

Echipa franceză PSG a câștigat miercuri seara, la Udine, Supercupa Europei, după ce a învins cu 4-3 la lovituri de departajare formația engleză Tottenham.

